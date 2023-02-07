تلقّى رئيس الهيئة العليا المستقلـة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بوفد عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقرير بعثة الملاحظين التابعة للمنظمة، حول سير العملية الانتخابية الخاصة بالدورتين الأولى والثانية لانتخابات أعضاء البرلمان لسنـة 2022.



وتم خلال اللقاء، وفق بلاغ للهيئة، الاستماع إلى تقييم المنظمة لمدى احترام خصوصية وواقع الاشخاص ذوي الاعاقة خلال هذا المسار الإنتخابي، وإلى اقتراحاتها حول الوسائل الكفيلة بضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم الدستوري في الانتخاب بكل حريـة واستقلالية على المستوى التشريعي والتنظيمي.



وأكد مجلس الهيئة، حرصه على ايلاء عناية خاصة بكل الاقتراحات والملاحظات التي قدمها وفد المنظمة، بما من شأنها تيسير مواكبة الأشخاص ذوي الإعاقة لكل مراحل المسار الانتخابي، خلال المواعيد الانتخابية القادمة، وذلك ضمن مقاربة حقوقية شاملة تراعي خصوصية هؤلاء الأشخاص، وتضمن حقهم في المشاركـة في الشأن العام والسياسي.



يذكر أنّ وفد المنظّمة يتقدّمه كل من رئيس المنظمة يسري المزاتي والكاتبة العامة بوراوية العقربي. كما واكب اللقاء نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة.



