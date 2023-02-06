المنستير: تطور عدد الوفادات بنسبة 54 فاصل 3 في المائة في جانفى 2023

سجلت الجهة السياحية بالمنستير في جانفى 2023 تطور عدد الوفادات بنسبة 54 فاصل 3 في المائة، وزيادة عدد الليالي المقضاة بنسبة 61 فاصل 2 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2022، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة فواز بن حليمة "وات".



وبلغ عدد الوفادات في جانفى 2023 مجموع 10 آلاف و542 سائحا وسائحة، وعدد الليالي المقضاة 34 ألفا و473 ليلة، مقابل 6832 من الوافدين و21 ألفا و391 ليلة مقضاة في جانفى 2022.



وشهدت الجهة في جانفى 2019 وصول مجموع 10 آلاف و600 سائح وسائحة قضوا 37 ألفا و986 ليلة أي تراجع بنسبة صفر فاصل 5 في المائة في الوفادات، وانخفاض بنسبة 9 فاصل 2 في المائة في الليالي المقضاة مقارنة بجانفى 2023، وتشهد الجهة حاليا تحقيق نفس عدد الوفادات التي سجلتها في جانفى 2019، وفق ذات المصدر.



وعرفت الجهة سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 زيادة في الوفادات بنسبة 123 فاصل 8 في المائة، وفي الليالي المقضاة 175 فاصل 7 في المائة، حسب بن حليمة، وحققت في الفترة جانفى-ديسمير 2022 مقارنة بجانفى-ديسمبر 2019 تطورا بنسبة 75 في المائة في الوفادات، و50 في المائة في عدد الليالي المقضاة.



وأكد المندوب الجهوي للسياحة أنّ الحجوزات في الوحدات السياحية إلى حدّ الآن تشير إلى أنّ الموسم السياحي خلال سنة 2023 سيكون قريبا كثيرا مما تحقق خلال سنة 2019، وينتظر أن تتدعم البنية السياحية بالولاية خلال السنة الجارية بدخول وحدة فندقية جديدة حيز الاستغلال وأخرى سنة 2024



وكانت مصالح التفقد بالمندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير سجلت خلال سنة 2022 مجموع 395 زيارة تفقد ميدانية في الوحدات الفندقية والمطاعم السياحية تعلقت بمنظومة التأمين، ومستوى السلامة بالمسابح، وشروط حفظ الصحة والسلامة الغذائية.



