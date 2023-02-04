نابل: انطلاق أشغال ربط معتمدية تاكلسة بالشبكة العمومية للتطهير بكلفة جملية قدرت ب37 مليون دينار (رئيس البلدية)

انطلقت منذ حوالي أسبوعين وبنسق حثيث أشغال ربط معتمدية تاكلسة من ولاية نابل بالشبكة العمومية للتطهير وبناء محطة تطهير ذات معالجة ثلاثية الابعاد ستوفر خدمة التطهير ل06 عمادات وهي "بدار" و "بئر مروة" و"البريج" و"سيدي عيسى" و"المرناقية" و"دوالة"، التي تضم أكثر من 20 ألف ساكن



وتقدر الكلفة الجملية لهذا المشروع، الذي يتواصل على امتداد 18 شهرا، ب37 مليون دينار منها 35 مليون دينار لمد القنوات وإنجاز محطة التطهير و2 مليون دينار، لتركيز خزان لتثمين المياه المعالجة التي سيتم إعادة استغلالها في سقي الاعلاف بالأراضي التابعة لديوان الأراضي الدولية، وفق ما ذكره رئيس بلدية تاكلسة وليد العميري في تصريح لصحفية (وات)



وأشار العميري، إلى أن هذا المشروع الممول من البنك الإيطالي للتنمية، تمت برمجته وإعداد دراسة لإنجازه منذ سنة 2005، الا انه شهد تعطيلات تتمثل بالخصوص في غياب التمويلات والرصيد العقاري لإحداث محطة التطهير، مشددا حرص المجلس البلدي منذ سنة 2018 على تنفيذ هذا المشروع ووضعه ضمن أولوياته



واكد على أهمية هذا المشروع في حل المشكل البيئي الذي عانى منه الأهالي لسنوات خاصة، مضيفا ان ربط تاكلسة بشبكة التطهير تعد لبنة أولى لتهيئة البنية التحتية التي ستساهم في ضمان حقهم في بيئة سليمة ومتوازنة فضلا على التشجيع على الاستثمار وتنفيذ مشاريع تنموية أخرى



وأفاد العميري أنه تم الانطلاق في الربط الفردي للمساكن بشبكة الماء الصالح للشراب وذلك بعد استكمال أشغال مشروع التزويد بالماء الصالح للشراب الذي سيعوض الجمعية المائية وادي العبيد وسيشمل 15 ألف ساكن بكلفة تناهز 20 مليون دينار، وان المشروع سيمكن من الاستغناء على خدمات الجمعية المائية ويضمن التزود بالماء الصالح للشراب خاصة في فصل الصيف، حيث تشهد عديد المناطق انقطاع الماء باستمرار، مشيرا الى جدولة مصاريف الربط من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على 8 سنوات والى ضرورة خلاص المعلوم الاولي من قبل المواطنين، للانتفاع بالخدمات.



