القصرين: المحامون يحتجّون للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ المرفق القضائي بالجهة

نفّذ عدد هام من محامي ولاية القصرين، صباح اليوم الخميس، وقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية بالجهة، دعوا خلالها سلطة الإشراف إلى التدخل العاجل لإنقاذ المرفق القضائي بالجهة (مقر المحكمة الإبتدائية) المتداعي للسقوط والمتهاوي.



وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، شكري شخاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة الإبتدائية بالقصرين "قصر العدالة" أُحدثت منذ ستينات القرض الماضي، ولم تعرف إلى اليوم أية تدخلات صيانة وتهيئة أو توسعة رغم المطالب المتكررة من المحامين والقضاة وكل العاملين فيها، مشيرا إلى أن جلّ المرافق الحكومية في جهة القصرين على وجه الكراء.

وأكد شخاري أن المحامين بالجهة لن يصمتوا مستقبلا وسيواجهون التهميش والاقصاء واللامساواة في الجهة، وفي صورة عدم التفات سلطة الإشراف لمطلبهم الملح سيعمدوا إلى الإضراب عن العمل وإغلاق المحكمة الإبتدائية.

ومن جهته، بيّن كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، توفيق يحياوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التحرّك الإحتجاجي يأتي لتذكير سلطة الإشراف بمطالب رفعت سابقا حول تردّي البنية التحتية للمحكمة الإبتدائية بالجهة، وحول ظروف العمل القاسية بها في ظلّ إنقطاع التيار الكهربائي على عدد من المكاتب بسبب الربط العشوائي بالتيار الكهربائي وعدم توفر شبكة كهرباء خاصة بالمحكمة، مع تصدع أسقف وجدران قاعات الجلسات، وغياب الإعلامية، وتعطب السخانات، وعدم اتساع المكاتب للقضاة.

وقال، في هذا الإطار، "لا زلنا إلى حدّ اليوم نعمل بالطريقة التقليدية، ما يكبّد المواطن والمحامي على حد السواء عناء على عناء، فالبحث عن الملفات يبقى بالأشهر ، خاصة وأن المحكمة الإبتدائية بها العديد من القضايا الإجتماعية ويتوافد عليها يوميا مئات المواطنين".

وشدّد يحياوي على ضرورة تفاعل سلطة الإشراف مع مطلبهم وتشييد مقر جديد للمحكمة الإبتدائية، مؤكدا أن الخطوات التصعيدية المقبلة يمكن أن تصل إلى مقاطعة العمل بهذا المرفق القضائي.

وإعتبر المحامون المحتجون، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تهميش المرفق القضائي بالقصرين يمثّل إحتقارا للجهة.



