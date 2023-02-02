الترجي الرياضي : اصابة اللاعب محمد بن علي تستوجب راحة بين 3 و4 اسابيع

أكد الترجي الرياضي ان الاصابة التي تعرض لها اللاعب محمد بن علي خلال مباراة النجم الساحلي لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تستوجب الراحة لمدة تتراوح بين 3 و4 اسابيع.

وأوضح على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه تم اخضاع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة. وقد اكد طبيب الفريق اصابة بن علي بتمزق عضلي على مستوى الفخذ وسيركن للراحة بين 3 و 4 أسابيع يقوم بعدها بفحوصات المراقبة اللازمة.



يذكر أنّ مباراة النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي بسوسة انتهت بفوز أبناء المدرب نبيل معلول بنتيجة 2 - 1.





