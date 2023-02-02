الترجي الرياضي : اصابة اللاعب محمد بن علي تستوجب راحة بين 3 و4 اسابيع

Publié le Jeudi 02 Février 2023 - 11:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أكد الترجي الرياضي ان الاصابة التي تعرض لها اللاعب محمد بن علي خلال مباراة النجم الساحلي لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تستوجب الراحة لمدة تتراوح بين 3 و4 اسابيع.
وأوضح على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه تم اخضاع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة. وقد اكد طبيب الفريق اصابة بن علي بتمزق عضلي على مستوى الفخذ وسيركن للراحة بين 3 و 4 أسابيع يقوم بعدها بفحوصات المراقبة اللازمة.

يذكر أنّ مباراة النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي بسوسة انتهت بفوز أبناء المدرب نبيل معلول بنتيجة 2 - 1.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261012



En continu...

Toutes les news...
انتهاء الليالي السود
الخميس 02 فيفري 2023 | 11 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:16 17:47 15:23 12:40 07:21 05:52
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-816°-1016°-816°-1216°-10
  • Avoirs en devises
    22399,3

  • (1 fev)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33016 DT        1$ =3,07536 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 fev)   513,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   