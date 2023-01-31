وزير الصحة يلتقي نائب رئيس الامارات بمناسبة مشاركته في فعاليات المؤتمر العربي للصحة بدبي

التقى وزير الصحة، علي المرابط، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، امس، الاثنين، وذلك بمناسبة المشاركة في فعاليات المؤتمر العربي للصحة بدبي، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوم الخميس 2 فيفري 2023.



وتناول اللقاء، وفق بلاغ أصدرته وزارة الصحة مساء، الثلاثاء، المشاركة التونسيّة المكثفة في المؤتمر والمعارض وأهمية مثل هذه المناسبات لتبادل التجارب والخبرات.

ويلتئم المؤتمر العربي للصحة بمشاركة وزراء الصحة من عدة دول عربية والفاعلين في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية والمنتجات المبتكرة في قطاعات تصنيع الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية من مختلف بلدان العالم.

وعقد الوزير المرابط أمس جلسة عمل مع نظيره الاماراتي، عبد الرحمان عويس، تم خلالها ابراز التعاون الثنائي المتميز في المجال الصحي، الذّي تجسد مؤخرا في مركز الإسعاف الطبي والجراحي بجندوبة، الذي انجز بدعم من دولة الامارات.



