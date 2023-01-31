قبلي : استعدادات مكثفة لتنظيم الدورة الثانية لمهرجان زردة الحوامد

تشهد الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية لمهرجان "زردة الحوامد" بسوق الأحد أيام 6 و7 و8 فيفري المقبل نسقا تصاعديا وذلك من أجل إنجاح هذه التظاهرة ذات الطابع الصوفي التي تشمل في برنامجها عدة عروض فلكلورية وتراثية.



وأوضح مدير المهرجان خليل خالد صباح اليوم لوات أن هذه التظاهرة التي تنسب في تسميتها إلى الولي الصالح "سيدي حامد الحشاني" تنظمها جمعية الحوامد للثقافة والتراث والتنمية بالشراكة مع بلدية سوق الأحد والمركز النموذجي لتربية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمنطقة، إلى جانب جمعية نفزاوة للفروسية وجمعية الريان للفروسية، تهدف إلى إحياء التراث الصوفي للمنطقة وتثمين التراث المادي واللامادي لمختلف قرى المنطقة على غرار الحضرة الحامدية و العيساوية الى جانب العاب الفروسية ورقصة الربيعة.

وأشار المصدر ذاته الى أن القائمين على مهرجان "زردة الحوامد" بصدد إتمام التحضيرات لهذه التظاهرة الثقافية وذلك عبر تهيئة ساحة العروض التي تتميز بطابعها التاريخي حيث تعتبر الساحة الرئيسية لتنظيم العروض الفرجوية وخاصة العروض الصوفية منذ القدم، كما أن هذه الساحة التي تتوسط بعض المرتفعات الجبلية وتطل على مقام الولي الصالح سيدي حامد، تمكن كافة رواد المهرجان من متابعة مختلف العروض بأريحية.

وحول برنامج المهرجان اكد خليل خالد أنه يضم سلسلة من العروض الفلكلورية والتراثية اضافة الى عروض لالعاب الفروسية وسهرات في الانشاد الصوفي تؤمنها فرق الحضرة من المنشية بسوق الاحد وقابس ومدنين كما يتضمن برنامج هذه الدورة عرضا مسرحيا بعنوان " الجحفة" سيناريو واخراج صغير الحلي، وتاثيث منظوري المركز النموذجي لتربية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية بسوق الأحد.



