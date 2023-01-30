المنستير: النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية بثماني دوائر

أسفرت عملية تجميع نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بمركز تجميع النتائج بقاعة مصطفى بن جنات بالمنستير، عن فوز 8 مترشحين لتمثيل دوائرهم الانتخابية الثماني بمجلس نواب الشعب وهم على التوالي:



- يسري البواب عن الدائرة الانتخابية المنستير1، تحصل على 2204 اصوات، مقابل حصول محمد يافت بن حميدة على 1628 صوتا

- صالح الصيادي عن الدائرة الانتخابية المنستير2، تحصل على 2706 اصوات، مقابل أسامة سكمة الذي تحصل على 2600 صوت

- فخرر الدّين فضلون عن الدائرة الانتخابية قصر هلال-قصيبة المديوني، تحصل على 4884 صوتا، مقابل منتصر بن عمر 2503 صوتا

- حمدي بن عبد العالي عن الدائرة الانتخابية المكنين، تحصل على 4262 صوتا، مقابل منافسه هيشام المهاوش 3529 صوتا

- سامي الحاج عمر عن الدائرة الانتخابية الساحلين-الوردانين-بنبلة، تحصل على 4544 صوتا مقابل وناس ابراهم 4200 صوت

- عمر بن عمر عن الدائرة الانتخابية زرمدين-بني حسان، تحصل على 3537 صوتا مقابل نبيل حداد 3509 اصوات

- محمّد زياد الماهر عن الدائرة الانتخابية جمال، تحصل على 3804 اصوات مقابل عبد القدوس ابراهم 1857 صوتا

- رياض بلال عن الدائرة الانتخابية طبلبة-البقالطة-صيادة-لمطة-بوحجر، تحصل على 5330 صوتا مقابل منافسه عصام قرفال 2155 صوتا



وكانت نسبة الاقتراع العامة بولاية المنستير بلغت في حدود 12 في المائة.



