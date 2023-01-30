نادي السويحلي الليبي ينتدب اللاعب التونسي أشرف الزواغي

نادي السويحلي الليبي ينتدب اللاعب التونسي أشرف الزواغي

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 14:37 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن نادي السويحلي الليبي انتداب اللاعب التونسي أشرف الزواغي بعقد لمدة 6 أشهر.
ويشغل أشرف الزواغي صاحب الـ 33 عاما خطة مدافع وقد دافع سابقا عن الوان أمل حمام سوسة وجريدة توزر واتحاد بن قردان ونجم المتلوي ومستقبل قابس والنادي الصفاقسي وهلال الشابة.
ويحتل نادي السويحلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الليبية الممتازة في مرحلتها الأولى برصيد 12 نقطة وذلك بعد مضي 9 جولات.
يذكر أنّ نادي السويحلي الليبي يشرف عليه المدرب التونسي قيس اليعقوبي.



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