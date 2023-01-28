المستقبل الرياضي بقابس يتعاقد مع اللاعب محمد علي الماجري

أعلن المستقبل الرياضي بقابس التعاقد مع اللاعب محمد علي الماجري لمدة 6 أشهر قادما اتحاد تطاوين في نطاق الاعارة .

ويشغل اللاعب محمد علي الماجري خطة مهاجم، وقد سبق له أن لعب لعدة أندية على غرار أولمبيك مدنين واتحاد تطاوين ومستقبل القصرين.

ويتذيل المستقبل الرياضي بقابس جدول ترتيب المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 7 نقاط بعد مضي 11 جولة، حقق خلالها انتصارا وحيدا و4 تعادلات مقابل 6 هزائم.



