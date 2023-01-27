بطولة مصر - فراس شواط هداف مع الاسماعيلي

وسجل فراس شواط المهاجم السابق للنادي الصفاقسي الهدف الثاني لفريقه بضربة راس في الدقيقة 41 بعد ان كان محمد مخلوف بادر بافتتاح التسجيل في الدقيقة 22 من متابعة من مسافة قريبة لكرة عرضية. وذلل الداخلية الفارق في الدقيقة 75 عبر مصطفى فوزي مستغلا كرة اخفق مدافع الاسماعيلي في تشتيتها لكن محمد الشامي اعاد الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85 من مجهود فردي وتسديدة ارضية في الزاوية البعيدة للحارس.وبهذا الفوز رفع الاسماعيلي الذي يصارع من اجل تفادي النزول رصيده الى 12 نقطة في المركز الثاني عشر بالتساوي مع البنك الاهلي الذي لعب مباراة اقل في حين يحتل الداخلية المركز العاشر ب13 نقطة بمعية انبي الذي يملك مباراة اقل.ويتذيل الترتيب حرس الحدود ب11 نقطة من 15 مقابلة بعد ان تاجلت مباراته مع المتصدر الاهلي بسبب مشاركة الاخير في مونديال الاندية بالمغرب.