سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للتنديد بغلاء المعيشة ورفض قانون المالية

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 14:37 قراءة: 0 د, 43 ث
      
عبر عدد من المواطنين بساحة البوعزيزي بسيدي بوزيد خلال وقفة احتجاجية، نفذوها اليوم الخميس، عن رفضهم لمضمون قانون قانون المالية واعتبروا انه "إمعان من الدولة في إثقال كاهل المواطن"، رافعين شعارات مطالبة بالعدول عنه والالتفات الى مشاغل التنمية والتشغيل بالجهة، التي قامت من اجلهما الثورة المنادية بالحرية والكرامة الوطنية، ونادوا بإسقاط الحكومة.

وبين احد المحتجيين (لمين بوعزيزي) في تصريح ل"وات" أن هذه الوقفة، تأتي للتنديد بسياسة الدولة الحالية في "تجويع المواطنين"، وفق تعبيره، وقال انه وقع تجاهل الهدف الذي من اجله ثار الشعب في مختلف المناسبات، ولم يتحقق، بالرغم من الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية منذ أكثر من عام ونصف، ليبقى الشعب في رحلة متواصلة مع البحث عن السميد والزيت وبقية المواد الأساسية، وفق قوله.

يشار إلى ان عدد اخر من المواطنين عبروا بالمناسبة عن رفضهم لهذه الوقفة وتأييدهم لسياسة الدولة الحالية.


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