الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية: اختيار 14 أغنية وترية و10 أغان في صنف الأنماط الجديدة

كشفت لجنة تنظيم الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية، عن نتائج أعمال لجنة الانتقاء المكلفة باختيار الأعمال المقبولة لهذه الدورة التي ستقام من 7 إلى 11 مارس 2023 والتي يترأسها محمد الهادي الجويني.



وضمّت القائمة 24 عملا موسيقيا منها 14 عملا مصنفا ضمن الأغنية الوترية و10 أغان في صنف الأنماط الجديدة.



وتألفت لجنة الانتقاء المكلفة باختيار الأعمال الواردة على إدارة المهرجان من المطربة رحاب الصغير والشاعر الحبيب الأسود والملحن ربيع الزموري والموسيقي هشام البدراني والموزعيْن عبد الباسط بالقايد وسامي بن سعيد.



وفي ما يلي نتائج أعمال اللجنة:



// الأغاني الوترية:



/ " هسس عليا " لعز الدين خلفة - الشاعر: قيس الزائري - الملحن: قيس الزائري - الموزع : قيس الزائري

/ "إتعبت" لأمير الخماسي - الشاعر: يسر الحمزاوي - الملحن: غانم بوسليمي - الموزع: مروان الزايدي

/ "ما ننساش اللي حبوني" لحمزة الفضلاوي - الشاعر: عبد الرحيم القريشي - الملحن: عبد الرحيم القريشي - الموزع: أسامة المهيدي

/ "نغني" لمريم العثماني و أسامة النابلي - الشاعر: سيرين الشكيلي - الملحن: محمد علي كمون- الموزع: محمد علي كمون

/ "نادت عليا باسمي" لحاتم نور الدين - الشاعر: الحبيب المحنوش - الملحن: الحبيب المحنوش - الموزع: منير الغضاب

/ "محتاجة ليك" لنهلة شعباني - الشاعر: بشير اللقاني - الملحن: محسن الماطري - الموزع: محسن الماطري

/ "دنيا الحب" لخامس الذوادي - الشاعر: بشير اللقاني - الملحن: حافظ العبيدي

/ " منايا " لمنير المهدي - الشاعر: بشير اللقاني - الملحن: نجيب المسلماني - الموزع: منير الغضاب

/ " ظنيت نسيت " لرؤوف عبد المجيد - الشاعر: المولدي حسين - الملحن: خالد سلامة - الموزع: محمد الرواتبي

/ "توحشتك برشا " لرودينة بن حسن - الشاعر: صادق شرف - الملحن: حبيب محنوش

/ "زعمة هي" لمحمد العائدي - الشاعر: حاتم القيزاني - الملحن: محمد علي بالشيخ - الموزع: عماد قنطارة

/ " سلامي خوذيه" لسارة بن شيخة - الشاعر: مختار العلوي - الملحن: أنيس المليتي - الموزع: رواد رحومة

/ "أعاتبك " لأميرة عامر - الشاعر: مصطفى بهية - الملحن: نجيب المسلماني - الموزع: رياض الصمعي

/ "غناية لبابا " لمهدي عياشي - الشاعر:صلاح الدين بوزيان - الملحن: لطفي بوشناق



// الأنماط الجديدة:



/ " القلب الصافي " لمريم عزيزي - الشاعر: مريم عزيزي - الملحن: مريم عزيزي - الموزع : محسن الماطري

/ "كلام الرجالة " لأحمد عنتر و عبد الله الخياط - الشاعر: عبد الله الخياط - الملحن: عبد الله الخياط - الموزع: أحمد عنتر

/ "مرايا" لمحمد علي شبيل - الشاعرة : سيرين شكيلي - الملحن: محمد بن صالحة - الموزع: محمد بن صالحة

/ "خليني نتنفس" لسحر مزيد - الشاعر: سفيان مزيد - الملحن: سحر مزيد- الموزع: سفيان الحيدوري

/ "روحي وين" لمحمد علي الطاهر - الشاعر: صبري الحاجي - الملحن: صبري الحاجي - الموزع: أسامة المهيدي

/ "ملامة عشقة" لبلال المطماطي - الشاعر: بلال المطماطي - الملحن: محي الدين قدور - الموزع: محي الدين قدور

/ "سبعة سنين" لنور عمار - الشاعر: نور عمار - الملحن: نور عمار- الموزع: عبد المنعم عمار

/ " مكتوب " لشيماء بن حسن- الشاعر: حاتم القيزاني - الملحن: حاتم القيزاني

/ " حكالي بالليل " لأنيس الدريدي - الشاعر: سيف الدين اللواتي - الملحن: أنيس الدريدي - الموزع: رشاد الأشهب

/ "اداني زهري " لحمدي السعفي - الشاعر: حمدي السعفي - الملحن: حمدي السعفي - الموزع:محمد رياض بلغيث.



