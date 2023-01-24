أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 3 حالات وفاة و 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 1102 تحليلا تم إنجازه خلال الأسبوع الممتد من 16 الى 22 جانفي الجاري.



ولفتت الوزارة في بلاغها التحييني المتعلق بتطورات الوضع الوبائي بالبلاد الى أن 18 مصابا بفيروس كورونا أقاموا بالمستشفيات و المصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته فيما تماثل 95 مصابا الى الشفاء.



وأبرزت الوزارة أن العدد الجملي للوفايات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ منذ ظهور الجائحة خلال شهر مارس 2020 بلغ 29.302 حالة وفاة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 1.150.278 إصابة تماثل 1.134.706 الى الشفاء.









