مؤسسة بهولندا تفتح باب الترشح لمنح الماجستير والدكتوراه للسنة الجامعية 2022-2023 في اجل أقصاه 17 مارس القادم

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 17:53 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للحصول على منح جامعية للدراسة في هولندا في مرحلة الماجستير والدكتوراه للسنة الجامعية 2022-2023 ، والتي تسندها مؤسسة لطفيّا رباني" لطلبة عدد من الدول العربية من بينها تونس في جميع الاختصاصات.

وتصل قيمة المنحة الاولى الى 15 ألف أورو كحد أقصى في حين تصل المنحة المالية الثانية والتي تسند بالشراكة مع جامعة "لايدن" بقيمة 30 ألف أورو على ان تقدم الترشحات قبل 17 مارس 2023.
ويشترط أن يكون المترشح متحصلا على رسالة قبول من احدى الجامعات الهولندية بمرحلة الماجستير او مرحلة الدكتوراه وان يتقن اللغة الإنجليزية او لغة الدراسة.
ويتعين على الراغبين في تقديم ترشحاتهم ارسال ملفاتهم والتي تتكون من خطاب تحفيزي والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية ونسخة من جواز السفر بالألوان ونسخ من الشهائد العلمية مترجمة الى الإنجليزية ورسالتي دعم ممضاة من قبل استاذين باللغة الإنجليزية وخطاب قبول من جامعة هولندية عبر البريد الالكتروني International@mesrs.state.tn
 

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260361



En continu...

Toutes les news...
السبت 21 جانفي 2023 | 29 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:34 15:12 12:37 07:29 05:58
Babnet
Babnet11° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-711°-513°-614°-513°-5
  • Avoirs en devises
    22530,6

  • (20 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,32828 DT        1$ =3,08603 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 jan)   1687,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   