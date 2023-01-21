مؤسسة بهولندا تفتح باب الترشح لمنح الماجستير والدكتوراه للسنة الجامعية 2022-2023 في اجل أقصاه 17 مارس القادم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح للحصول على منح جامعية للدراسة في هولندا في مرحلة الماجستير والدكتوراه للسنة الجامعية 2022-2023 ، والتي تسندها مؤسسة لطفيّا رباني" لطلبة عدد من الدول العربية من بينها تونس في جميع الاختصاصات.



وتصل قيمة المنحة الاولى الى 15 ألف أورو كحد أقصى في حين تصل المنحة المالية الثانية والتي تسند بالشراكة مع جامعة "لايدن" بقيمة 30 ألف أورو على ان تقدم الترشحات قبل 17 مارس 2023.

ويشترط أن يكون المترشح متحصلا على رسالة قبول من احدى الجامعات الهولندية بمرحلة الماجستير او مرحلة الدكتوراه وان يتقن اللغة الإنجليزية او لغة الدراسة.

ويتعين على الراغبين في تقديم ترشحاتهم ارسال ملفاتهم والتي تتكون من خطاب تحفيزي والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية ونسخة من جواز السفر بالألوان ونسخ من الشهائد العلمية مترجمة الى الإنجليزية ورسالتي دعم ممضاة من قبل استاذين باللغة الإنجليزية وخطاب قبول من جامعة هولندية عبر البريد الالكتروني International@mesrs.state.tn





