صنف بارومتر الوجهات"، الذي يقوم به الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه (الإيكو السياحي)، تونس الوجهة الرابعة عالميا من بين الوجهات الأكثر طلبا من السياح الفرنسيين حسب حجم المبيعات، خلال كامل سنة 2022.

وزادت المبيعات، وفق هذا البارومتر الذي اعده الموقع الفرنسي عن طريق منصة الرحلات والترفيه "أوركسترا"، بنسبة 8بالمائة مقارنة بسنة 2019 .

كما زاد معدل الايام المقضاة بنسبة 8 بالمائة مقارنة ب 2019. يذكر ان العائدات السياحية لتونس سجلت خلال سنة 2022 زيادة بنسبة 84 بالمقارنة بسنة 2021 لتبلغ قيمتها 2ر4 مليار دينار .

وبلغ عدد السياح الذين زاروا تونس خلال سنة 2022، أكثر من 6 ملايين سائح أجنبي ، ليتجاوز هذا الرقم الهدف المرجو من الاستراتيجية الموضوعة لإحياء السياحة خلال الفترة من 2024/2022

وتطمح هذه الاستراتيجية ، وفق الديوان الوطني التونسي للسياحة ، أن تبلغ 50 و 60 بالمائة من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 مع موفى سنة 2022، و 80 بالمائة من مؤشرات سنة 2019 خلال سنة 2023، فضلا عن عودة الديناميكية السياحية إلى طبيعتها مع حلول سنة 2024.

وقد استجابت نتائج قطاع السياحة للأهداف المرسومة منذ بداية السنة، وهي بلوغ 50 و 60 بالمائة من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 والمقدر انذاك ب 5ر9 مليون سائح، وفق الديوان.









