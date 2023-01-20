"الكنام" يصدر سنويا حوالي 600 ألف قرار تكفل بأدوية خصوصية منها 30 بالمائة من قبل مصحات الضمان الاجتماعي

أفاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، مساء اليوم الجمعة، بأن الصندوق يصدر سنويا ما يقارب 600 ألف قرار تكفل بأدوية خصوصية منها 30 بالمائة مسداة من قبل مصحات الضمان الاجتماعي.

وأوضح، في بيان توضيحي أصدره تبعا لما راج من أخبار وصفها بالزائفة بخصوص التصرف والتكفل بالادوية الخصوصية لفائدة المضمونين الاجتماعيين، أن قرارات التكفل بالادوية الخصوصية تهم ما يقارب 65 ألف منتفع و 70 بالمائة يتم اقتناؤها لدى الصيدليات الخاصة لفائدة ما يقارب 130 ألف منتفع.

ولفت الى أن الصندوق يتكفل بالادوية الخصوصية لفائدة المضمونين الاجتماعيين بما في ذلك الادوية الخاصة بمرضى السرطان ويخضع التكفل بهذه الادوية للموافقة المسبقة شرط أن تكون متحصلة على رخصة ترويج ومدرجة بالنظام القاعدي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وبيّن أنه تتم معالجة مطالب التكفل بهذه الادوية من قبل الكنام حسب نوعيتها من قبل اللجان الطبية الجهوية المحدثة في الغرض بولايات تونس وسوسة وصفاقس وكذلك اللجنة الطبية الوطنية بتونس.

ولا يتكفل الصندوق بالنسبة للأدوية غير المدرجة بالنظام القاعدي او غير المتحصلة على رخصة ترويج وتحال مطالب إعادة النظر فيها الى اللجنة الاستشارية المحدثة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية للبت فيها بعد الاستعانة برأي الخبراء الذين يقررون مدى نجاعة الدواء الموصوف حالة بحالة وفي صورة الموافقة على مطالب التكفل يتم توفير العديد من هذه الادوية الخصوصية لفائدة المضمونين الاجتماعيين.



