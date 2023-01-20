وزير الشؤون الاجتماعية: افتتاح المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة سيعطي انطلاقة جديدة في التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة

قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إن المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت، الذي افتتحه، اليوم الجمعة، سيعطي انطلاقة جديدة للتعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة بعد تقييم أدائه وآليات اشتغاله وتعاونه مع منظمات المجتمع المدني.



ويختص المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت بتنفيذ برامج التربية المختصّة الموجهة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على الاندماج في المسار المدرسي العادي وبإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في إطار تنفيذ سياسة الوزارة في مجال الإعاقة.



وترتكز مقاربته الجديدة على تعزيز دور الدولة في توفير خدمات التربية المختصة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من التكوين وتطوير مهاراتهم وإبراز إبداعاتهم لإدماجهم في الحياة العامة والمساهمة على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين في المسار التنموي للبلاد.



وقال الوزير، خلال افتتاحه للمركز، إن الوزارة ستشرع في إحداث فروع جهوية للمركز ستتولى مهمة إسداء خدمات التربية المختصة بالجهات وفقا لمقاربة حديثة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمة وتحقيق الادماج الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة وتستند إلى البعدين الإنساني والحقوقي.



ودعا القائمين على المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت (مركز بسمة سابقا) إلى مزيد تطوير آليات العمل والتعهد الاجتماعي والرعاية وتقديم الخدمات الصحية والمساعدة على الإدماج من خلال الورشات التكوينية والتدريبية.



وشدد على التزام الدولة بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لمقاربة ترتكز على ضمان حقوق هذه الفئة من المجتمع وتوفير سبل النجاح، مذكرا بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات العاملة بمجال الإعاقة في التّعهد بالأشخاص ذوي الاعاقة من حيث الوقاية والرعاية والإدماج.





