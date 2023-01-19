قابس-تشريعيّة: ارتفاع في نسق الأنشطة الدعائية ضمن الحملة الانتخابية

ارتفع، اليوم الخميس، بولاية قابس، نسق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، حيث تم إشعار الهيئة الفرعية للانتخابات بـ7 أنشطة تتوزع بين الدوائر الانتخابية الخمس بولاية قابس.



فقد واصل المترشح بدائرة غنوش-المطوية-وذرف-منزل الحبيب، ماهر الصغير، حملته الانتخابية اليوم وقام بزيارة المطوية والعوينات أين تولى توزيع مطويات تعرف ببرنامجه الانتخابي.

من جهته، قام المترشح بدائرة الحامة-الحامة الغربية، أحمد الساحلي، بنشاط دعائي وسط مدينة الحامة وبالحامة الشمالية ومنطقة القصر تولى خلاله توزيع برنامجه الانتخابي على المواطنين.



كما واصل المترشح بدائرة مارث-دخيلة توجان-مطماطة-مطماطة الجديدة، عبد السلام الدحماني، حملته الانتخابية وكانت له بسوق زريق الغندري لقاءات مباشرة مع المواطنين عرفهم فيها ببرنامجه الانتخابي.

وواصل بدوره المترشح بدائرة الحامة-الحامة الغربية، فوزي دعاس، حملته الانتخابية وكثّف اتصالاته المباشرة بالمواطنين، وزار اليوم منطقة الحامة الغربية أين تولى توزيع المطويات التي تعرف ببرنامجه الانتخابي.

كما قام المترشح بدائرة قابس المدينة-قابس الغربية، عصام البحري جابري، بنشاطين انتخابيين بكل من النحال وبالسوق الأسبوعية ببوشمة، تولى فيهما التعريف ببرنامجه الانتخابي، ودعا خلالهما المواطنين للتصويت لفائدته.

وانطلقت اليوم المترشحة بدائرة غنوش-المطوية-وذرف-منزل الحبيب، نور الهدى السبائطي، في حملتها الانتخابية وبرمجت نشاطا انتخابيا بغنوش للتعريف ببرنامجها وحث المواطنين للتصويت لفائدتها.



