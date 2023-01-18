الرئيس قيس سعيّد يزور مستشفى الرابطة بالعاصمة

تحوّل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عشية يوم الأربعاء، إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، "حيث اطلع على القسم الجديد لجراحة القلب والشرايين وما يحتوي عليه من أجنحة تتوفر فيها أحدث المعدات الطبية، مما سيمكن من اختصار آجال مواعيد إجراء العمليات الجراحية".وأكد الرئيس خلال هذه الزيارة، على أن "الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان ويجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.ومثلت الزيارة فرصة للحديث عن "الكفاءات التونسية في مجال الطب وفي مجالات أخرى، وهو ما جعل العديد من الدول، حتى المتقدمة في المجال العلمي، تستقطب التونسيين والتونسيات للعمل بها".وقال رئيس الدولة بهذه المناسبة "إن ثروتنا التي لا تنضب هي الثروة البشرية ولا شيء ينقص بلادنا حتى تكون وجهة للكثيرين في الخارج لثقتهم في الكفاءات التونسية".وقد استمع سعيّد خلال هذه الزيارة إلى المشاغل المختلفة لعدد من المواطنين، "سواء منها المتعلقة بالصحة أو المتصلة بأوضاعهم المعيشية على وجه العموم".