بطولة إفريقيا للمحليين (الجزائر 2023) : فوز مدغشقر على غانا (2-1)

فاز منتخب مدغشقر على نظيره الغاني بنتيجة (2-1) يوم الاحد بملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا للأمم للمحليين لكرة القدم (شان2022, المؤجلة إلى 2023) والتي تحتضنها الجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري.
وسجل هدفي منتخب مدغشقر رازفاندرانيا فوكولوانا (11) وأوندرياسيفيرانا طوكي أوليفيي (62) فيما سجل هدف منتخب غانا البديل أغوستين أجيابونغ (68).
وتضم المجموعة ايضا منتخب السودان.
وسجل هدفي منتخب مدغشقر رازفاندرانيا فوكولوانا (11) وأوندرياسيفيرانا طوكي أوليفيي (62) فيما سجل هدف منتخب غانا البديل أغوستين أجيابونغ (68).
وتضم المجموعة ايضا منتخب السودان.
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