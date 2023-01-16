بطولة إفريقيا للمحليين (الجزائر 2023) : فوز مدغشقر على غانا (2-1)

فاز منتخب مدغشقر على نظيره الغاني بنتيجة (2-1) يوم الاحد بملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا للأمم للمحليين لكرة القدم (شان2022, المؤجلة إلى 2023) والتي تحتضنها الجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري.

وسجل هدفي منتخب مدغشقر رازفاندرانيا فوكولوانا (11) وأوندرياسيفيرانا طوكي أوليفيي (62) فيما سجل هدف منتخب غانا البديل أغوستين أجيابونغ (68).

وتضم المجموعة ايضا منتخب السودان.





