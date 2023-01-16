بطولة إفريقيا للمحليين (الجزائر 2023) : فوز مدغشقر على غانا (2-1)

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 08:58 قراءة: 0 د, 20 ث
      
فاز منتخب مدغشقر على نظيره الغاني بنتيجة (2-1) يوم الاحد بملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا للأمم للمحليين لكرة القدم (شان2022, المؤجلة إلى 2023) والتي تحتضنها الجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري.
وسجل هدفي منتخب مدغشقر رازفاندرانيا فوكولوانا (11) وأوندرياسيفيرانا طوكي أوليفيي (62) فيما سجل هدف منتخب غانا البديل أغوستين أجيابونغ (68).
وتضم المجموعة ايضا منتخب السودان.


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