كاس تونس: نتائج مباريات الدور التمهيدي الاول

خرج فريق مستقبل المرسى من تصفيات كاس تونس لكرة القدم ( نسخة الهادي شاكر) بعد ان كان بلغ في الموسم الماضي نهائي نسخة (فرحات حشاد) بعد هزيمته اليوم على ميدانه امام النجم الرادسي 2-1 .



كما فاجا الملعب الصفاقسي مضيفه الترجي الجرجيسي حامل كاس عام 2005 بعد الفوز عليه اليوم في مركب عبد السلام كازوز بجرجيس 3-2.

وبعد 5 انتصارات متتالية لفريق "واحة المتوسط "في سباق البطولة الرابطة المحترفة الثانية انهزم الترجي الجرجيسي اليوم امام جمهوره وودع المسابقة مبكرا.

وسجل الدور الاول لتصفيات الرابطة المحترفة الاولى انسحاب كل من الملعب القابسي وامل الرقبة (تطاوين) اللذين خيرا عدم حوض تصفيات الكاس.



في ما يلي نتائج مباريات الدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس تونس لكرة القدم لموسم 2022-2023 (نسخة الهادي شاكر),الخاصة باندية الرابطة الثانية و التي دارت مساء اليوم الاحد :



الاحد 15 جانفي 2023

ملعب مساكن الرقبي

هلال مساكن-القلعة الرياضية 1-صفر

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امل جربة-امل الرقبة انسحاب فريق امل الرقبة



ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران-الملعب القابسي انسحاب فريق الملعب القابسي



ملعب بنبلة البلدي

نادي بنبلة-النادي القربي 0-0 (4-5) الركلات الترجيحية



ملعب الشيوي بالمرسى

مستقبل المرسى-النجم الرادسي 1-2



ملعب حومة السوق

جمعية جربة-شبيبة القيروان صفر-1 (بعد تمديد الوقت)



ملعب خواجة بالمهدية

مكارم المهدية-جندوبة الرياضية 3-صفر (بعد تمديد الوقت)



ملعب حمام الانف المعشب

نادي حمام الانف-سبورتينغ المكنين 2-صفر



المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي 2-3



ملعب قفصة المعشب

قوافل قفصة-مستقبل المحمدية 3-2 (بعد تمديد الوقت)

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس-اولمبيك مدنين 1-1 (6-5) الركلات الترجيحية



الاربعاء 18 جانفي 2023

ملعب اريانة الاصطناعي

مستقبل وادي الليل- مستقبل قابس الحكم سيف الدين ورتاني





