حصل مشروع "إدماج الأطفال ذوي طيف التّوحد" للاستاذ المسرحي زهير بن تراديت على الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2021.

وذكّرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، امال بلحاج موسى لدى اشرافها اليوم الجمعة بمقر الوزارة على حفل الجائزة ، بأن تونس كانت الدولة العربية الاولى التي كانت امضت على اتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر1989 وسنّت القانون 61 لسنة 2016 لمنع الاتجار بالاطفال، بالاضافة الى قانون 58 لسنة 2017 الذي تضمن عديد البنود ضد العنف المسلط على الاطفال

واوضحت ان الجائزة من شانها تثمين جهود المنظمات والباحثين والمبدعين الذين عملوا من اجل تنمية قدرات الاطفال الثقافية والمعرفية والفنية الابداعية على حد السواء ،على غرار "مشروع ادماج الاطفال ذوي طيف التوحد" الفائز بالجائزة، بما يعزز قدرتهم على الاندماج الاجتماعي واكتساب واستيعاب المشترك الاجتماعي والمنجز الحضاري والثقافي.

من جهته، اكد الاستاذ المسرحي الفائز بالجائزة الوطنية ، زهيربن تراديت اهمية اسناد مثل هذه الجوائز بكل شفافية ونزاهة وفي اطار التطبيق الفعلي للامركزية، بما يشجع على الابداع والابتكار لبناء مستقبل لجميع ابناء تونس.

وعن العمل الفائز، قال بن تراديت انه مشروع فني واجتماعي مختص من اجل اكتناه عوالم الاطفال واطفال ذوي الطيف المتوحد لاستنطاق دواخلهم والخروج بهم من الزوايا المظلمة والصامتة ومساعدتهم على التعبير من خلال النشاط المسرحي والغنائي لتجسيد المفهوم الارحب لمعنى ارادة الحياة.

وافاد بأن مسرح الادماج سيطلق تجربة جديدة مع مجموعة اخرى من الاطفال لبناء شخصيتهم الذاتية الفردية والاجتماعية الثقافية من خلال "هيا نقطف ثمرة" لتليها "هيا نعبر جسرا" واخيرا "هيا نحلق عاليا".

وترشح للجائزة 18 عملا وتقدر قيمتها المالية ب20 الف د. وجسد العمل الفائز "ارادة الحياة" على ارض الواقع ادماج الاطفال ذوي طيف التوحد في الواقع من خلال المخيال المسرحي والعوالم الفنية واستعمال التعبيرات المسرحية وتوظيف الموسيقى والجسد من خلال البناء المسرحي.

واطلقت الوزارة وفق بلاغ صادر عنها لأول مرّة في تونس في موفى سنة 2022 "برنامجا نموذجيا" لإدماج الأطفال ذوي طيف التّوحد ضمن مؤسّسات الطّفولة المبكّرة العمومية والخاصة تسنّى من خلاله دمج300 طفل من ذوي طيف التوحّد باعتمادات تقدّر بـ 700 ألف دينار.

و جاء في البلاغ أنّ الوزارة أحدثت الجائزة الوطنية لحقوق الطفل تعزيزا لآليات التشجيع والمناصرة المجتمعيّة لحقوق الطفل، من خلال وضع برنامج تنفيذي للاستراتيجية الوطنيّة حول حقوق الطفل والتّغيرات المناخية بهدف حماية حقوق الطفّل من تأثيرات التّغيرات المناخية مثلما هو الشّأن بالنّسبة للحقّ في الحياة والصّحة والتّعليم والبيئة السّليمة والثّقافة إلى جانب تعزيز أدوار مندوبي حماية الطفولة والمرصد الوطني لحقوق الطفل وتعزيز العمل الوطني التشاركي لتحقيق المصلحة الفضلى لأطفال تونس.

يُشار إلى أن زهير بن تردايت صاحب مشروع "إدماج الأطفال ذوي طيف التّوحد" الفائز بالجائزة الوطنيّة لحقوق الطفل بعنوان سنة 2021 هو أستاذ جامعي متحصّل على الدّكتوراه في العلوم الثقافية ومختص في المسرح وفنون العرض من المعهد العالي للفنّ المسرحي بتونس، وهو مسرحيّ أخرج وألّف أكثر من 20 عملا مسرحيّا محترفا موجّها للأطفال حصل العديد منها على جوائز وطنية ودولية ونشر ثلاثة كتب و07 مقالات علميّة وعددا من المقالات في مجلات ثقافية وفنّية متخصّصة



