بثنائية في شباك الوكرة ... يوسف المساكني يقود العربي الى اعتلاء صدارة دوري نجوم قطر

قاد المهاجم الدولي التونسي يوسف المساكني فريقه العربي الى اعتلاء الصدارة بعد الفوز خارج القواعد على الوكرة 2-1 اليوم الخميس في اطار الجولة التاسعة لدوري نجوم قطر لكرة القدم.وسجل يوسف المساكني هدفي العربي في الدقيقتين 31 و68 بينما جاء هدف الوكرة بامضاء الجزائري محمد بن يطو من ركلة جزاء في الدقيقة 45.ويتصدر العربي الترتيب برصيد 22 نقطة على بعد نقطتين من الدحيل صاحب المركز الثاني في حين تجمد رصيد الوكرة عند 15 نقطة في المركز الثالث.