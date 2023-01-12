مباراة ودية - فوز الاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة 1-صفر

فاز الاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة في اطار استعدادات الفريقين لبقية مشوار المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وحمل هدف الاتحاد المنستيري توقيع الجزائري عبد القادر بوطيش في الدقيقة 30.

ويتصدر الاتحاد المنستيري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة في حين يحتل امل حمام سوسة المركز الرابع ضمن المجموعة الاولى بمجموع 7 نقاط بالتساوي مع هلال الشابة واتحاد تطاوين والنادي الصفاقسي.





