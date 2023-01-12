مباراة ودية - فوز الاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة 1-صفر

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 17:03 قراءة: 0 د, 25 ث
      
فاز الاتحاد المنستيري على امل حمام سوسة بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة في اطار استعدادات الفريقين لبقية مشوار المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وحمل هدف الاتحاد المنستيري توقيع الجزائري عبد القادر بوطيش في الدقيقة 30.
ويتصدر الاتحاد المنستيري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة في حين يحتل امل حمام سوسة المركز الرابع ضمن المجموعة الاولى بمجموع 7 نقاط بالتساوي مع هلال الشابة واتحاد تطاوين والنادي الصفاقسي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259863



En continu...

Toutes les news...
الخميس 12 جانفي 2023 | 20 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:57 17:25 15:05 12:34 07:32 06:00
Babnet
14°
 Babnet18° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1217°-1217°-1219°-919°-9
  • Avoirs en devises
    22927,6

  • (12 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,33150 DT        1$ =3,09540 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 jan)   1666,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   