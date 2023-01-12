المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد يتحول الى السويد للمشاركة في بطولة العالم

يتحوّل المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد اليوم الخميس الى السويد للمشاركة في النسخة 28 لبطولة العالم.ويستهل المنتخب الوطني التونسي غدا مشواره في مشاركته المونديالية السادسة عشر والخامسة عشر على التوالي بلقاء نظيره البحريني بقاعة مالمو انطلاقا من الساعة السادسة مساءا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم كذلك منتخبي الدنمارك وبلجيكا.وضمت قائمة المنتخب الوطني التونسي التي استدعاها المدرب الفرنسي باتريك كازال 18 لاعبا هم: أصيل النملي، ياسين بالقايد، مهدي الحرباوي (حراسة المرمى) - أسامة البوغانمي،غسان التومي (جناح أيسر) - يوسف معرف، أسامة الرميكي، حازم باشا (ظهير أيسر) - عبد الحق بن صالح، محمد أمين درمول، بلال العبدلي (منسق) - نور الدين ماوة ، أنور بن عبد الله (ظهير أيمن) - عصام رزيق، طارق جلوز (جناح أيمن) - جهاد جاب الله ، إسلام الجبالي،غازي بن الغالي (لاعب دائرة).