تحضيرا لبطولة امم افريقيا للمحليين ( الجزائر 2023) - فوز منتخب موريتانيا للمحليين على نظيره الايفواري وديا 3-صفر

تحضيرا لبطولة امم افريقيا للمحليين ( الجزائر 2023) - فوز منتخب موريتانيا للمحليين على نظيره الايفواري وديا 3-صفر

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Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 16:47 قراءة: 0 د, 38 ث
      
فاز المنتخب الوطني الموريتاني للمحليين على نظيره الإيفواري بثلاثة أهداف نظيفة امس بملعب الشاذلي زويتن (وسط مدينة تونس العاصمة ) في اطار مباراة تحضيرية للمنتخبين للمشاركة في بطولة امم افريقيا (شان) التي تنطلق يوم 13 جانفي الجاري في الجزائر
وسجل اهداف منتخب موريتانيا كل من مولاي أحمد بسام، من ركلة جزاء، وحميه الطنجي وبونا أعمر.
ويجري منتخبا موريتانيا وكوت ديفوار للمحليين تحضيراتهما الاخيرة لبطولة امم افريقيا 2023 بمدن تونسية .

ومن جهة اخرى اعلنت الجامعة الموريتانية لكرة القدم عن غياب اللاعب إبراهيما كوليبالي عن نهائيات بطولة أفريقيا للأمم لللاعبين المحليين - الجزائر 2022، بعدما تم تشخيص إصابته امس بتمزق عضلي على مستوى الفخذ الأيسر.
ولتعويض هذا الغياب، قرر مدرب المنتخب الموريتاني أمير عبدو استدعاء لاعب خط الوسط الشاب الدي سيدي (من نادي الشمال أفسي) ليلتحق بقائمة الفريق.


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