إضراب وطني في قطاع المياه يوم الاربعاء 1 فيفري 2023 بكامل تراب الجمهورية

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 12:44 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تنفذ الجامعة العامة للمياه، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الاربعاء 1 فيفري 2023 إضرابا وطنيا في قطاع المياه بكامل تراب الجمهورية، وفق برقية تنبيه بإضراب وجهتها اليوم الثلاثاء الى السلط المعنية.

ويأتي قرار جامعة المياه تنفيذ هذا الاضراب الوطني القطاعي، وفق ما جاء في برقية الإضراب، "أمام عدم تطبيق محاضر الاتفاق مما تسبب في تعطل مصالح الأعوان"، وخاصة اتفاق 14 سبتمبر 2022 ولعدم تفعيل الاتفاق الخاص بتنقيح النظام الأساسي بأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد".

وتطالب الجامعة بصرف الزيادة في الأجور لكافة أعوان الشركة عملا باتفاق 14 سبتمبر 2022 واستنادا لمكتوب رئيسة الحكومة بتاريخ 28 نوفمبر 2022 وقرار وزير الفلاحة في 2 ديسمبر 2022.

وتشمل المطالب أيضا إعادة تهيئة مقرات شركة "الصوناد" وكراء مقرات جديدة في مدة الأشغال بأقاليم قفصة وقابس وباجة وسيدي بوزيد وقبلي ومنزل بورقيبة (ولاية بنزرت)، وإصدار النتائج النهائية للترقية الإختيارية وتعليق بلاغ المناظرات الداخلية بعنوان 2014 / 2015 اضافة الى مواصلة اعتماد وتوزيع وصولات اللباس لبدلة 1 ماي 2022 وما بعدها.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259717

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mardi 10 Janvier 2023 à 13h 03m |           
Un Acte Criminel Répréhensible...On ne Peut Mieux Dire !

Durant cette Journée...des Millions de m3 d'Eau Potable...qui se fait RARE....seraient stcokés et par la suite Gaspillés !



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