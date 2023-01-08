سيدي بوزيد: تواصل انجاز عدد من مشاريع التنمية المندمجة

يتواصل بولاية سيدي بوزيد، انجاز عدد من مشاريع برنامج التنمية المندمجة لسنة 2022 الذي يهدف إلى تحسين مستوى مؤشرات التنمية الاقتصادية خاصة في مجال النهوض بالتشغيل ودعم البنية الأساسية وتدعيم المشاريع الفلاحية ومشاريع الصحة والشباب.



وبين المنسق الجهوي لمشاريع برنامج التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيد مراد العزري في تصريح ل"وات" ان البرنامج يتضمن 3 أقساط، يشمل الأول معتمديات منزل بوزيان والمزونة وسيدي علي بن عون ويشمل القسط الثاني 9 معتمديات والقسط الأخير معتمدية السعيدة.



وأكد أن البرنامج الخاص بسنة 2022 يهتم بانجاز 20 مسلكا فلاحيا أي ما يعادل 100 كيلومتر بكلفة حوالي 16 مليون دينار، وإحداث 9 مراكز للصحة الأساسية بعدد من معتمديات الولاية، وتهذيب 5 أحياء شعبية بكلفة 3 فاصل 275 مليون دينار بمعتمديات جلمة وبن عون والمكناسي وسيدي بوزيد الغربية .



وبلغ انجاز المشاريع الخاصة بالتزود بالماء الصالح للشراب نسبة 100 بالمائة، حيث ستنتفع 524 عائلة به، بالإضافة إلى تزويد 130 عائلة أخرى بغدير الزيتونة بمعتمدية جلمة و150 عائلة بالرقاب وذلك بكلفة جملية تقارب 5 مليون دينار.



وتضمن برنامج التنمية المندمجة أيضا بناء مكتبة عمومية بفايض ومركبي طفولة بالمزونة ومغيلة ونادي أطفال بالرضاع وتوسعة المركز المندمج بسيدي بوزيد الغربية ونادي شباب ريفي بالخرشف وبناء 4 فضاءات صناعية بمنزل بوزيان وسيدي بوزيد الشرقية وأولاد حفوز.



وبين العزري انه تم في إطار تنظيم عملية جمع وتوزيع وترويج الإنتاج الفلاحي في معتمدية الرقاب، تركيز نواة لسوق جملة للخضر والغلال بمعتمدية الرقاب بتكلفة بلغت 728 ألف دينار، إضافة إلى إحداث مركزين للتجميع والتبريد بمعتمديتي السوق الجديد والرقاب بكلفة 2 فاصل 65 مليون دينار.



كما تم انجاز منطقة حرفية ببلدية سيدي بوزيد في اختصاص خشب الزيتون بكلفة 1 فاصل 25 مليون دينار وبرمجة 20 بئر عميقة بكلفة 3 فاصل 42 مليون دينار وانجاز 6 مناطق سقوية بكلفة 3 فاصل 9 مليون دينار



وفي ما يتعلق بتقدم انجاز القسطين الأولين من برنامج التنمية المندمجة، أوضح العزري انه وقع انجاز 53 مشروعا فلاحيا من جملة 55 مشروعا و161 مشروعا في المهن الصغرى من جملة 165 مشروعا، و235 مشروعا في الصناعات التقليدية من جملة 310 مشاريع وبعث 4 مؤسسات صغرى ومتوسطة من جملة 5 مؤسسات مبرمجة وتكوين ورسكلة 730 شخصا من جملة 1100 شخص



أما القسط الأخير من البرنامج والخاص بمعتمدية السعيدة، فقد تم الانتهاء من تهيئة وتعبيد مسلك الثوابتية وتزويد الحي الشمالي بالماء الصالح للشرب، في حين تم انجاز البئر العميقة الخاصة بتزويد أولاد خليفة بالماء في انتظار الانتهاء من بقية مكونات المشروع، وبلغت نسبة انجاز مشروع تهذيب الحي الشمالي 70 بالمائة وتم إبرام الصفقة مع المقاول الخاص بمشروع بناء سوق بلدية السعيدة وبناء حي حرفي وتعيين مكتب دراسات لإعداد الدراسات التنفيذية الخاصة بإحداث وتجهيز قسم الاستعجالي ببلدية السعيدة، وبلغت نسبة انجاز مشروع إحداث وتجهيز مركز للصحة الأساسية صنف 2 بالغابة السوداء 80 بالمائة.



