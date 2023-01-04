تحضيرا لبطولة العالم لكرة اليد 2023: المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره الجزائري 32-30

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الاربعاء على نظيره الجزائري بنتيجة 32-30 (الشوط الاول 14-14) بقاعة المزالي بالمنستير وذلك في مباراة ودية اولى تدخل في اطار تحضيرات زملاء اللاعب جهاد جاب الله لبطولة العالم التي تحتضنها انطلاقا من الاسبوع القادم السويد وبولونيا.

وستكون للمنتخب التونسي مباراة ودية ثانية ضد ذات المنتخب الجزائري ومقررة يوم الجمعة 6 جانفي 2023 بقاعة المزالي بالمنستير بداية من الساعة الخامسة مساء.

وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد قد توج قبل ايام بلقب دورة الامم الاربع الدولية الودية التي احتضنتها بولونيا.

وتنضوي تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الجارية حاليا, استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها بولونيا والسويد من 12 الى 29 جانفي القادم حيث سيخوض المنتخب التونسي غمار المونديال ضمن المجموعة الثامنة وسيجري مباريات الدور الاول بمدينة مالمو السويدية على النحو الاتي :



الجولة الاولى :

الجمعة 13 جانفي 2023

البحرين - تونس (س18)

الجولة الثانية :

الاحد 15 جانفي 2023

بلجيكا - تونس (س18)





الجولة الثالثة :

الثلاثاء 17 جانفي 2023

تونس - الدنمارك (س 20 و 30 دق)



