المنستير: انتفاع 26 إمرأة في الجهة ببرنامج "رائدات" بإجمالي اعتمادات يفوق 305 آلاف دينار

بلغ عدد المنتفعات بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" 26 منتفعة بولاية المنستير بقيمة اعتماد جملية قدرها 305 آلاف و655 دينار.

وأوضحت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير، منية الدغموري بوزويتة، في تصريح لـ"وات"، اليوم الأربعاء، أن 22 منتفعة تسلمن إشعارات مشاريعهن بقيمة جملية قدرها 254 ألفا و600 دينار وهي مشاريع في مجالات متنوعة منها 12 مشروع في الخياطة، و4 مشاريع في صنع الحلويات التقليدية، ومخبر لصنع مواد التجميل، وتوسعة مركز علاج طبيعي، وصالون تجميل، وصنع أواني الفخار، والملابس التقليدية، والصناعات التقليدية.



ويتم ارجاع القروض على مدة لا تتجاوز 48 شهرا منها مدّة إمهال لا تتجاوز 12 شهرا حسب نوعية النشاط بالنسبة للمشاريع متناهية الصغر التي لا تتجاوز كلفتها 10 آلاف دينار للمشروع الواحد دون تمويل ذاتي ودون فوائض.



وتواصل بقية المنتفعات ببرنامج "رائدات" في الجهة استكمال بعض الإجراءات لاستيلام إشعارات مشاريعهن وهي في مجالات استخراج الزيوت العطرية، والتنحيف الطبيعي، والملابس التقليدية، والخياطة.

ويوفّر برنامج "رائدات" خطوط تمويل في إطار المشاريع الصغرى لرائدات ذات الأولوية، ورائدات سلاسل القيمة، ورائدات متضامنات، ورائدات مساندة، وضمن المؤسسات الصغرى والمتوسطة لرائدات تطوير، ورائدات المبتكرات، ورائدات فلاحات.

وينتظر على المستوى الوطني ضمن برنامج "رائدات" إحداث 3 آلاف مشروع خلال 5 سنوات بمعدل 600 مشروع سنويا باعتمادات جملية تقدر بحوالي 50 مليون دينار وإحداث 8400 موطن شغل مباشر وغير مباشر.











