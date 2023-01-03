القصرين : دخول الأقسام الطبية الجديدة بالمستشفى الجهوي حيز الاستغلال قبل موفي جانفي الحالي (المدير الجهوي للصحة)

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني بأن الأقسام الطبية الجديدة بالمستشفى الجهوي بالقصرين ستدخل حيّز الاستغلال قبل موفى شهر جانفي الجاري، بما سيمكن من توفير خدمات صحية ذات جودة عالية بالمستشفى الجهوي باعتبارها تستجيب لمواصفات الأقسام الجامعي.



وبين الشعباني، في تصريح لـ(وات) اليوم الثلاثاء، أن هذه الأقسام تتمثل في قسم استعجالي وقسم الإنعاش والتخدير ( 12 سريرا)، وقسم المجاري البولية ( 22 سريرا )، وقسم أمراض المعدة والكبد( 24 سريرا )، وقسم الأمراض الصدرية ( 23سريرا ) وقسم الغدد والسكري (20 سريرا ) وقسم أمراض العيون (22 سريرا) الى جانب قاعة القسطرة، مشيرا في ذات السياق إلى أنه بعد أحداث الأقسام الجديدة المذكورة ارتفعت طاقة استيعاب المستشفى الجهوي بالقصرين من 313 سريرا إلى 434 سريرا

وذكر بالمناسبة أن قسم أمراض العيون.



يحتوي على 22 سريرا ودخل مؤخرا حيز الاستغلال فيما سيتم وضع قسم طب الأعصاب على ذمة الأطباء للإقامة فيه إلى حين توفير طبيب مختص.



