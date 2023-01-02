القصرين: اضطراب في توزيع المياه ببعض مناطق مدينة القصرين بسبب أعمال سرقة وتخريب بالبئرين العميقتين الزهور 1 والزهور 2

أفاد رئيس إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بالقصرين، ختام بن رحمة، اليوم الاثنين، بأن بعض مناطق وأحياء مدينة القصرين تسجل منذ الخميس المنقضي اضطرابا في توزيع المياه بسبب تعرض البئرين العميقتين الزهور 1 والزهور 2 إلى عملية سرقة وتخريب للخزانات الكهربائية ما أسفر عن توقف البئرين عن العمل.



وبيّن بن رحمة، في تصريح لـ(وات)، أن البئر العميقة الزهور 2 تعرضت سابقا للسرقة والتخريب (يوم 10 ديسمبر المنقضي) وقال إنه من المنتظر أن يتم إستئناف التوزيع العادي للمياه بعد إنتهاء أشغال الإصلاح وإعادة تشغيل البئرين.

وأكد، في ذات السياق، أن أعمال السرقة والتخريب للبئرين العميقتين الزهور 1 والزهور 2 كبّدت " الصوناد" خسائر مادية قدرت بحوالي 15 ألف دينار.



