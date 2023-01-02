بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الأولى من مرحلتي التتويج و تفادي النزول

بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة : برنامج مباريات الجولة الأولى من مرحلتي التتويج و تفادي النزول

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 14:53 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى من مرحلتي التتويج و تفادي النزول لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة:
السبت 7 جانفي 2023
مرحلة التتويج:
الترجي الرياضي التونسي - سعيدية سيدي بوسعيد
النجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسي
المولدية الرياضية ببوسالم - المستقبل الرياضي بالمرسى
مرحلة تفادي النزول:
اتحاد النقل الصفاقسي - نادي حمام الأنف
فتح حمام الأغزاز - جمعية اتصالات صفاقس
اتحاد قرطاج - الأولمبي القليبي



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