في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى من مرحلتي التتويج و تفادي النزول لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة:

السبت 7 جانفي 2023

مرحلة التتويج:

الترجي الرياضي التونسي - سعيدية سيدي بوسعيد

النجم الرياضي الساحلي - النادي الرياضي الصفاقسي

المولدية الرياضية ببوسالم - المستقبل الرياضي بالمرسى

مرحلة تفادي النزول:

اتحاد النقل الصفاقسي - نادي حمام الأنف

فتح حمام الأغزاز - جمعية اتصالات صفاقس

اتحاد قرطاج - الأولمبي القليبي







