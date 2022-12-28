البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة 16

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم الاربعاء :
قاعة اريانة
شبيبة المنازه-الاتحاد المنستيري 53-68
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-النجم الرادسي 86-83
قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار-الزهراء الرياضية 60-79
قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي-النادي الافريقي 67-69
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-شبيبة القيروان 80-72
الترتيب
1-النادي الافريقي 29 16
2-الاتحاد المنستيري 28 16
3-النجم الساحلي 26 16
--الزهراء الرياضية 26 16
5-الملعب النابلي 25 16
--النجم الرادسي 25 16
--الدالية الرياضية بقرمبالية 25 16
8-شبيبة القيروان 18 16
9-شبيبة المنازه 17 16
---اتحاد الانصار 17 16
قاعة اريانة
شبيبة المنازه-الاتحاد المنستيري 53-68
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-النجم الرادسي 86-83
قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار-الزهراء الرياضية 60-79
قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي-النادي الافريقي 67-69
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-شبيبة القيروان 80-72
الترتيب
1-النادي الافريقي 29 16
2-الاتحاد المنستيري 28 16
3-النجم الساحلي 26 16
--الزهراء الرياضية 26 16
5-الملعب النابلي 25 16
--النجم الرادسي 25 16
--الدالية الرياضية بقرمبالية 25 16
8-شبيبة القيروان 18 16
9-شبيبة المنازه 17 16
---اتحاد الانصار 17 16
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