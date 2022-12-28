البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة 16

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم الاربعاء :

قاعة اريانة



شبيبة المنازه-الاتحاد المنستيري 53-68

قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية-النجم الرادسي 86-83

قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الانصار-الزهراء الرياضية 60-79

قاعة بئر شلوف بنابل

الملعب النابلي-النادي الافريقي 67-69

قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي-شبيبة القيروان 80-72



الترتيب

1-النادي الافريقي 29 16

2-الاتحاد المنستيري 28 16

3-النجم الساحلي 26 16

--الزهراء الرياضية 26 16

5-الملعب النابلي 25 16

--النجم الرادسي 25 16

--الدالية الرياضية بقرمبالية 25 16

8-شبيبة القيروان 18 16

9-شبيبة المنازه 17 16

---اتحاد الانصار 17 16



