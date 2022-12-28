التصدي للهجرة غير النظامية أبرز محاور لقاء وزير الداخلية بسفير ايطاليا بتونس

Publié le Mercredi 28 Decembre 2022 - 07:13 قراءة: 0 د, 36 ث
      
مثل التعاون بين وزارتي الداخلية بتونس وإيطاليا خاصة في ملف الهجرة غير النظامية، وضرورة دعم جهود الطرفين لإيجاد الحلول المناسبة للتصدي لهذه الظاهرة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بسفير ايطاليا بتونس فابريزيو ساجيو، بمقر الوزارة .

وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن اللقاء مثل كذلك مناسبة لاستعراض علاقات التعاون التونسي الإيطالي في مجالات اختصاص وزارة الداخلية.

يشار الى أنه وفق تقرير قدمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (جمعية غير حكومية)، منتصف شهر سبتمبر الماضي حول الهجرة غير نظامية، بلغ عدد الاشخاص الذين وصلوا الى ايطاليا انطلاقا من تونس، منذ جانفي 2022 والى حدود 13 سبتمبر المنقضي، 13500 مهاجر غير نظامي، مقابل 11042 مهاجرا كانوا قد وصلوا خلال نفس الفترة من العام الماضي .

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