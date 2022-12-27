هيئة السوق المالية تسحب من شركة "إقدام للتصرف" ترخيص التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

أفادت هيئة السوق المالية، كافة المتدخلين في السوق، أن مجلسها قرر الموافقة على سحب ترخيص شركة "إقدام للتصرف" العاملة في مجال التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.



وأضافت الهيئة ، في بلاغ نشرته، الثلاثاء، على موقعها الالكتروني، ان مجلسها وافق خلال اجتماعه يوم 20 ديسمبر 2022 على طلب شركة "إقدام للتصرف"، المتعلق بسحب الترخيص عدد 06 لسنة 2006 الذي يخول لها تعاطي نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.



وينظم عمل شركات التصرف في محافظ الاوراق المالية لفائدة الغير الامر عدد 2478 لسنة 199 والامر عدد 1878 المنقح له وخاصة الفصول من 37 الى 42. علما وان عقد ادارة المحفظة المالية ينتهي قانونا بافلاس وسيط البورصة او بسحب قرار المصادقة منه او بالتوقف النهائي عن ممارسة ادارة المحافظ المالية.



