البطولة العربية المجمعة لسباق الدراجات: التونسي حبورية يفوز بذهبية سباق الدراجات الجبلية

نجح التونسي ماهر حبورية اليوم الاثنين في الفوز بالميدالية الذهبية لسباق الدراجات الجبلية لصنف الاكابر ضمن منافسات البطولة العربية المجمعة للدراجات التي تحتضنها مدينة الكلباء بالامارات العربية المتحدة.



وفي ذات سباق الدراجات الجبلية وضمن منافسات الناشئين احرز التونسي وسيم مطير الميدالية الفضية, في حين عادت برونزية ذات السباق في صنف اقل من 23 سنة للتونسي محمد علي بن ثابت في اول مشاركة عربية له.

ومن جهة اخرى وضمن نهائي البطولة العربية المجمعة لسباق الدراجات على الطريق تحصل الدراج التونسي محمد عزيز الدلاعي على الميدالية البرونزية في صنف الاواسط.

وفي الفتيات تمكنت التونسية ألما عبرود من الحصول على الميدالية الفضية لصنف الوسطيات في سباق الدراجة الجبلية ضمن منافسات البطولة.





