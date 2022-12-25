منتخب السنغال للمحليين يجري تربصا في طبرقة تحضيرا للمشاركة في بطولة امم افريقيا بالجزائر

سيجري منتخب السنغال للمحليين لكرة القدم تربصا تدريبيا في مدينة طبرقة (شمال تونس) ، استعدادا للمشاركة في النسخة السابعة من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم (شان) ،المقررة بالجزائر في الفترة من 13 جانفي إلى 4 فيفري المقبل .



ونقلت وكالة الانباء السنغالية عن رئيس الجامعة السنغالية لكرة القدم ، أوغستين سنغور قوله في اجتماع للمكتب التنفيذي للجامعة السنغالية لكرة القدم ان موقع التربص في طبرقة يبعد قرابة 45 دقيقة فقط عن موقع منافسات منتخب السنغال في البطولة الافريقية بمدينة عنابة الجزائرية.

ووصف رئيس الجامعة السنغالية مقر التربص في طبرقة بانه مجهز بـمركز تدريب وفندق عالي الجودة .

وسيشارك منتخب السنغال في المجموعة الثانية ضمن بطولة افريقيا للمحليين إلى جانب منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية واوغندا وكوتديفوار.



