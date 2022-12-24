بطولة الرابطة الثانية (الجولة9-المجموعة1) : النتائج و الترتيب

Publié le Samedi 24 Decembre 2022 - 18:25 قراءة: 1 د, 13 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت :

السبت 24 ديسمبر
المجموعة الأولى:
في ملعب وادي الليل
المستقبل الرياضي بوادي الليل - الأمل الرياضي بالرقبة 1-1
في ملعب المحمدية
المستقبل الرياضي بالمحمدية - نادي أولمبيك مدنين   1-1
في ملعب بنبلة البلدي
النادي الرياضي البنبلي - النجم الرياضي الرادسي صفر-صفر
في ملعب حمدة العواني القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الرياضي القربي   1-صفر
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - جندوبة الرياضية   1-3
في ملعب مصطفى الدوري بميدون
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بالمرسى صفر-1

الترتيب
1-شبيبة القيروان 18 9
2-مستقبل المرسى 16 9
3-امل الرقبة 13 9
--النادي القربي 13 9
--مستقبل وادي الليل 13 9
--جندوبة الرياضية 13 9
7-النجم الرادسي 11 9
8-مستقبل المحمدية 10 9
9-امل جربة 9 9
--اولمبيك مدنين 9 9
--النادي البنبلي 9 9
12-مستقبل قابس 6 9

الأحد 25 ديسمبر 2022 (س 14)
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - القلعة الرياضية  
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - مكارم المهدية  
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الملعب القابسي  
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - نادي سبورتينغ المكنين  
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة - الهلال الرياضي بمساكن  
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - الجمعية الرياضية بجربة  


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