جوائز النسخة الثامنة للمشعل الاولمبي - خليل الجندوبي يتوج بجائزة الامتياز الرياضي

الت جائزة الامتياز الرياضي في صنف الرجال الى لاعب التايكواندو خليل الجندوبي فيما فازت مني الباجي لاعبة الكرة الحديدة بجائزة الامتياز الرياضي في صنف السيدات, وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز المشعل الاولمبي في نسخته الثامنة والذي نظمته اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية مساء يوم الجمعة بحضور ممثلي الجامعات الرياضية والرياضيين المكرميين وعدد من الوجوه الرياضية والاولمبية البارزة, تحت اشراف وزير الشباب و الرياضة.



اما في الرياضات البرالمبية فقد عادت الجائزة الاولى لفتحي الزوينخي في الرجال ونجاح شوية في السيدات.



وتم خلال الحفل الذي اقيم بإحدى نزل المركز العمراني الشمالي بالعاصمة تكريم مختلف المتوجين بجوائز المشعل الاولمبي غداة الاستفتاء الذي شارك فيه عدد من الصحفيين الرياضيين حيث توزعت بقية الجوائز على النحو الاتي :

-المواهب الشابة فتيان : ريان بن حفصة (التجديف)

-المواهب الشابة فتيات:خديجة الجلاصي (المصارعة)

-التاطير الفني رجال: سيف الدين الطرابلسي (التايكواندو)

-التاطير الفني سيدات:يسر الشارني (كرة السلة)

-التحكيم رجال: محمد علي الشريف (الكاراتي)

-التحكيم سيدات : سارة بوهلال (الملاكمة)

-الجمعيات المتميزة في الرياضة النسائية:نادي الرياضة النسائية بالمكنين كرة اليد

-الجمعيات المتميزة في نشر وممارسة الرياضة و التنمية المستدامة و القيم الاولمبية: جمعية المحافظة على البيئة وجمالية المحيط بدقاش

-الرياضة للجميع: جمعية الحنايا الرياضية بالمحمدية

-التسيير الرياضي: الترجي الرياضي (الجمعيات الرياضية)/الجمعة التونسية للبيزبول (الجامعات الرياضية)/رابطة الساحل للجيدو (الرابطات)

-التاطير الفني و العلمي و الطبي :درصاف المطاحني (الطب الرياضي)/نعيم الهمامي -العلاج الطبيعي)/رمزي القريتلي (الاعداد البدني)

-المراة الرياضية المتميزة:ة هندة ثليجان (الكاف)

-التطوع الرياضي:صلاح الدين بالرزاقة (العاب القوى)

-الرياضة المدرسية : معهد ابو الحسن اللخمي بصفاقس (العاب جماعية)/معهد ابن خلدون بسيدي بوزيد (العاب فردية)

مراكز النهوض بالرياضة: مركز النهوض بكرة اليد للجمعية الرياضة النسائية بالساحل (العاب جماعية)/مركز النهوض بالكاراتي للامل الرياضي بالدندان (العاب فردية).





