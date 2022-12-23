تونس تدرب 50 اطارا يمثلون هياكل دعم للتصدير ومؤسسات مصدرة على التعامل مع منطقة التبادل الحر الإفريقية

اختتم 50 مشاركا يمثلون هياكل متخصصة في دعم الصادرات ومؤسسات مصدرة ، الجمعة ،تدريبا نموذجيا حول دعم القدرات التصديرية في اطار المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر"زليكاف" مما يشكل النواة الاولي لتكوين المكونيين في المجال.



وشارك في الدورة التدريبية الوطنية التي نظمها مركز النهوض بالصّادرات بمقره بتونس بالتعاون مع مركز التجارة الدوليّة والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد ، من 20 إلى 23 ديسمبر الجاري، 30 مشاركا يمثلون شركات مصدرة الى جانب 20 اطارا.



وتلقى 10 اطارات من مركز النهوض بالصادرات و3 ممثلين عن وزارة التجارة وتنمية الصّادرات وممثل عن الدّيوانة التونسيّة، بالإضافة إلى 8 ممثلين عن نقاط التصدير على مستوى غرف التجارة والصناعة الجهويّة تدريبا في مرحلة أولى يومي 20 و21 ديسمبر 2022

وخصّصت المرحلة الثانية، التي انتظمت يومي 22 و23 من الشهر 2022، لتعزيز قدرات 30 مؤسسة مصدّرة للخيرات علمه وانه تم استثناء قطاع الخدمات نظرا لأنه غير مشمول حاليّا باتفاقيّة منطقة التبادل الحر الافريقية.



وأبرز الرئيس المدير العام للمركز، مراد بن حسين، امس الخميس، امام ممثلي المؤسسات المصدرة المتدريبن ، أن هذا التدريب يهدف إلى تشكيل النواة الأولى لمجمع مهارات من خلال تكوين مكوّنين، في مجال أدوات مركز التجارة الدولية للمساعدة على دراسة الأسواق.

وأكّد ان مركز النهوض بالصادرات سيعمل على مواصلة هذا التعاون مع مركز التجارة الدوليّة والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد، قصد برمجة دورات أخرى لتكوين المكوّنين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل ذات قيمة مضافة عالية على الصعيد الجهوي.

ويتولى مركز التجارة الدوليّة في الوقت الحالي تنفيذ برنامج التكوين حول "كيفيّة التصدير مع زليكاف"، في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد.

ويرمي هذا البرنامج، اساسا، إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات الإفريقية لتمكينها من الأدوات الملائمة لتنمية المبادلات التجاريّة البينيّة الإفريقيّة.

ويتمّ حاليا تنفيذ البرنامج في 15 بلدا إفريقيا، من بينها تونس علما وانه قد استفادت من هذا البرنامج كل من نيجيريا ورواندا والكوت ديفوار والمغرب.





