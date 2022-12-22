سليانة: حارس بمؤسسة تربوية يروج المواد المخدرة في صفوف التلاميذ

سليانة: حارس بمؤسسة تربوية يروج المواد المخدرة في صفوف التلاميذ

Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 08:07 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمكنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة مساء يوم الإربعاء من القبض على شخص يعمل حارسا بمؤسسة تربوية يروج المواد المخدرة في صفوف التلاميذ وفق ما ذكره مصدر أمني.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المظنون فيه يبلغ من العمر 48 سنة وقد تم العثور بعد مداهمة منزله وبعد إستشارة النيابة العمومية على صفيحة ونصف من مادة القنب الهندي"الزطلة" وعدد من القطع الصغيرة وعدد من الأقراص المخدرة و ميزان إلكتروني وأدوات تستعمل في قص المادة المخدرة ومبلغ مالي قدر ب250 دينارا متأت من عائدات الترويج لافتا إلى أنه أثناء عملية المداهمة قامت زوجته البالغة من العمر 33 سنة بإخفاء المادة المخدرة في ملابسها.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ به من أجل مسك و استهلاك والترويج والإتجار في مادة مخدرة لافتا إلى أنه تم أيضا الاحتفاظ بزوجته ولا تزال الأبحاث جارية.

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