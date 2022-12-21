يشارك 60 حرفيا وحرفية في الدورة 15 لمعرض "تحف وهدايا " الذي يتواصل الى حدود 25 ديسمبر 2022، بمدخل القرية الحرفية بالدندان، في ظل إقبال ضعيف وبيانات تشير الى انتفاع 400 مهني بقروض المال المتداول وطرح الخطايا.



وأكدت المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بمنوبة مامية النابلي في تصريح لـ وات ، الاربعاء ، ان هذه التمويلات تمت في اطار تنفيذ إجراء الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول الذي تم منحه في سنتي 2020 و 2021 لفائدة الحرفيين المتضررين من جائحة كورونا، بقيمة 400 الف دينار اضافة الى 70 الف دينار من قروض المال المتداول لسنة 2022 .



واعتبرت النابلي ان التظاهرة تسجل تنوعا في الورشات والمعروضات علما وانه توجد معروضات للزهور ومنتوجات الأكلة التقليدية والحلويات إضافة إلى التطريز اليدوي وصنع منتوجات من الألياف النباتية والمنتوجات المزخرفة والزرد اليدوي والحلي والعنبر والخزف وصنع اللعب والدمى.



وتوفر التظاهرة التي تنظمها المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمنوبة تحت شعار "أهدي تونسي" تشكيلة من المنتوجات على غرار النسيج واللباس التقليدي والتزويق وصنع مواد التجميل الطبيعية وتقطير الأعشاب والزهور علما وان المشاركين قدموا من عدة ولايات على غار ولايات تونس الكبرى وجندوبة وقفصة ونابل و وقابس الى جانب مشاركة الحرفيين المنتصبين بصفة قارة بالقرية الحرفية.



وابرزت النابلي انه الى جانب المعرض المجاني، الذي يعد مناسبة لربط الصلة بين الحرفيين و هياكل الدعم والمساندة من بنوك ومؤسسات إدارية بهدف تنمية القطاع وتشجيع الحرفيين على الإبداع والابتكار وتطوير تقنيات عملهم ، استفاد المشاركون اليوم الاربعاء من ورشة حول تقنيات واساليب التسويق الرقمي، في حين سيتم تنظيم ورشة في التطريز اليدوي غدا الخميس.



ويشكل المعرض ، الذي يتزامن مع الإحتفال بالسنة الإدارية الجديدة فرصة للحرفيين والحرفيات لتسويق منتوجاتهم ومزيد التعريف بها وفتح آفاق جديدة تمكنهم من الإنفتاح أكثر على السوق المحلية والخارجية، ويهدف إلى إرساء تقاليد لدى الحريف وتشجيعه على الإقبال على منتوجات الصناعات التقليدية ذات الجودة العالية.



وأكد عدد من الحرفيين والحرفيات المشاركين في التظاهرة، ضعف الاقبال على المعرض في يومه الثاني داعين السلط الجهوية والمحلية و المجتمع المدني الى العمل على مزيد الترويج للتظاهرة.



