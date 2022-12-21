خرج كل من النجم الساحلي و الملعب التونسي افضل مستفيدين من مجريات اللقاءات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى) بعد ان اهتديا مساء اليوم الاربعاء الى طريق الفوز حيث نجح الاول في تامين 3 نقاط ثمينة بمناسبة مواجهته للنادي الصفاقسي في كلاسيكو الجولة المؤجلة فيما صنع الملعب التونسي الحدث بتحقيق الانتصار على حساب الترجي الرياضي بعد ان استبسل ابناء المدرب اسكندر القصري في الدفاع عن الوانهم و المحافظة على تقدمهم (2-1) الى اخر ردهات الحوار.

ومن جانبه ولحساب المجموعة الثانية توفق النادي الافريقي في تحقيق اول انتصار له في الموسم بمناسبة استضافته لمستقبل سليمان.

وواصل النجم الساحلي متصدر المجموعة الاولى قيادته للسباق بعد ان نجح بمناسبة استضافته للنادي الصفاقسي على ارضية اولمبي سوسة في تحقيق الفوز بهدف دون رد جاء من صنع المخضرم ياسين الشيخاوي في دق (37) حيث ادرك ابناء المدرب محمد المكشر كيفية مجاراة نسق اللقاء و المحافظة على ذلك التقدم الى نهاية اللقاء.

ورفع النجم الساحلي رصيده في صدارة المجموعة الاولى الى 16 نقطة رافعا الفارق الذي بات يفصله عن اقرب ملاحقيه الترجي الرياضي الى 5 نقاط.

وتجمد رصيد الترجي الرياضي عند 11 نقطة بعد انقياده الى الهزيمة على ارضية ملعب الهادي النيفر بباردو في لقائه ضد الملعب التونسي حيث بدا ابناء المدرب اسكندر القصري اكثر حرصا على اخذ زمام المباردة وهو ما ترجمه المهاجم هيثم الجويني منذ دق (12) في المباراة ليواصل بعدها فريق باردو اسبقيته بتحقيق الهدف الثاني بفضل اللاعب حمزة الخضراوي (63) و لم ينقذ هدف تذليل الفارق عن طريق محمد علي بن رمضان (70) الترجي الرياضي من الهزيمة و التي من شانها اثارة حفيظة احباء الاحمر و الاصفر في ظل تذبذب النتائج في الفترة الاخيرة وتواضع الاداء الجماعي للفريق ومايطرحه ذلك من تساؤلات حول مدى صواب الاختيارات الفنية للمدرب نبيل معلول و طريق التعاطي مع الزاد البشري الثري لفريق باب سويقة.

وارتقى الملعب التونسي بفضل هذا الفوز الى المركز الثالث ب10 نقاط.

ولحساب المجموعة الثانية حقق النادي الافريقي عشية اليوم الاربعاء فوزه الاول في الموسم منذ بداية بطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك عقب تغلبه على مستقبل سليمان بهدف لصفر جاء من صنع نادر الغندري في دق 49 حيث يرجو مسؤولو و احباء فريق باب الجديد ان يكون الانتصار البداية الحقيقية للفريق في هذا الموسم بعد مردود مهزوز طيلة الجولات الماضية وهو ما ثار غضب الجماهير.

ورفع الافريقي غداة هذا الفوز رصيده الى5 نقاط في ذيل المجموعة بينما حافظ مستقبل سليمان على المركز الرابع ب9 نقاط.





