استفتاء "وات" السنوي لأفضل الرياضيين: سجل المتوجين في جميع الدورات

اعلنت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم عن الرياضيين المتوجين في الاستفتاء السنوي العاشر لافضل الرياضيين لعام 2022.

ودأبت وكالة تونس افريقيا للأنباء منذ سنة 2012 عن انجاز الاستفتاء السنوي لأفضل الرياضيين في مسابقة أفضل لاعب كرة قدم و أفضل رياضي و أفضل رياضية، قبل أن تضيف مع موفى سنة 2016 مسابقة خاصة بأفضل رياضي بارلمبي و أفضل رياضية بارلمبية وذلك في سياق حفظ ذاكرة التميز في الحقل الرياضي.

ولئن اختلفت الترشيحات والتتويجات من دورة الى اخرى ، فانّ القاسم المشترك بين الرياضين المتوجين أنهم كانوا أبطالا وشرّفوا الراية الوطنية عاليا في مختلف الاختصاصات، كما أبلوا بلاءا حسنا مع فرقهم ومع المنتخبات الوطنية أداء ونتائج..



وفي ما يلي سجل المتوجين في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للأنباء منذ انطلاقه قبل نحو 10 سنوات:





أفضل لاعب كرة قدم



2012 -يوسف المساكني

2013 -فخر الدين بن يوسف

2014 -ياسين الشيخاوي

2015 -أيمن عبد النور

2016 -طه ياسين الخنيسي

2017 -يوسف المساكني

2018 -وهبي الخزري

2019 -أنيس البدري

2020 (تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)

2021 -الياس السخيري

2022-عيسى العيدوني



أفضل رياضي



2012 -أسامة الملولي (السباحة)

2013 -أسامة الملولي (السباحة)

2014 -صالح الماجري (كرة السلة)

2015 -فيصل جاب الله (الجودو)

2016 -أسامة الوسلاتي (التايكواندو)

2017 -مكرم بن رمضان (كرة السلة)

2018 -مالك الجزيري (التنس)

2019 -صالح الماجري (كرة السلة)

2020 (تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)

2021 -أيوب الحفناوي (السباحة)

2022-خليل الجندوبي (تايكواندو)



أفضل رياضية



2012 -حبيبة الغريبي (ألعاب القوى)

2013 -أنس جابر (التنس)

2014 -منى شباح (كرة اليد)

2015 -حبيبة الغريبي (ألعاب القوى)

2016 -ايناس البوبكري (المبارزة)

2017 -مروى العامري (المصارعة)

2018 -أنس جابر (التنس)

2019 -أنس جابر (التنس)

2020 (تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)

2021 -أنس جابر (التنس)

2022- انس جابر (تنس)



أفضل رياضي بارالمبي



2016 -وليد كتيلة (ألعاب القوى)

2017 -وليد كتيلة (ألعاب القوى)

2018 -وليد كتيلة (ألعاب القوى)

2019 -وليد كتيلة (ألعاب القوى)

2020 -(تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)

2021 -وليد كتيلة (ألعاب القوى)

2022 -ولدي كتيلة( العاب القوى)



أفضل رياضية بارالمبية



2016 -روعة التليلي (ألعاب القوى)

2017 -روعة التليلي (ألعاب القوى)

2018 -روعة التليلي (ألعاب القوى)

2019 -روعة التليلي (ألعاب القوى)

2020 (تم حجب المسابقة بسبب جائحة كورونا)

2021 -روعة التليلي (ألعاب القوى)

2022 -روعة التليلي (العاب االقوى)









