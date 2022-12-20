حقّقت بلدية بشري فطناسة نقة من معتمدية سوق الاحد بولاية قبلي تقدّما ملموسا في إنجاز عدد من المشاريع الرامية لدعم البنية التحتية لبعض الطرقات وإحداث فضاءات رياضية وترفيهية لشباب و.أهالي القرى الثلاث المكوّنة لهذه البلدية، بحسب كاتب عام هذه البلدية منجي بلقاسم



واوضح كبلقاسم، في تصريح لـ"وات"، اليوم الثلاثاء، أن من بين أبرز المشاريع التي يتم انجازها حاليا مشروع تهذيب حي بشري فطناسة نقة باعتمادات جملية تقدر بمليونين و200 الف دينار، ويشمل تعبيد الطرقات بالخرسانة الاسفلتية، الى جانب الترصيف، ومدّ شبكات التنوير العمومي، مشيرا الى هذا المشروع، الذي طال انتظاره من قبل مواطني المنطقة، حقّق تقدّما بنسبة تتجاوز 25 في المائة.

كما تواصل البلدية انجاز مشروع تهيئة وتعبيد مدخل قرية بشري على طول 1.5 كلم بكلفة تناهز 562 ألف دينار وقد حقّق هذا المشروع نسبة تقدم بـ80 في المائة، حيث يتم حاليا تغليف طريق هذا المدخل بالخرسانة الاسفلتية بعد ان تمت توسعتها لتصبح طريقا ذات اتجاهين لتسهيل انسابية حركة المرور.

وفي ذات الاطار، تقوم البلدية بتهيئة ملعبي أحياء وتعشيبهما بالعشب الاصطناعي بكل من بشري وفطناسة باعتمادات تقدر بـ 206 الاف دينار، وقد حقق هذا المشروع الرامي لتوفير فضاءات لممارسة الرياضة لشباب المنطقتين نسبة تقدم تجاوزت 60 في المائة.

كما شارفت البلدية على الانتهاء من انجاز مشروع لتجميل المنطقة البلدية بكلفة تقدر بـ 70 الف دينار يشمل احداث مضلات وكراسي للاستراحة مع تشجير بعض المناطق وتركيز لافتات للترحيب بقرى بشري وفطناسة ونقة.



