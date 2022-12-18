نتائج الانتخابات التشريعية في الجهات



باجة-تشريعية: نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر بالدائرة الانتخابية بباجة الشمالية: خولة الماطوسي وبثينة الغانمي تترشحان للدور الثاني.



أسفرت الانتخابات التشريعية ليوم امس السبت 17 ديسمبر بالدائرة الانتخابية باجة الشمالية عن مرور المترشحتين خولة الماطوسي وبثينة الغانمي للدور الثاني من الانتخابات وفي ما يلي النتائج التفصيلية للمترشحين الثمانية بالدائرة.

عدد الناخبين المرسمين بالدائرة 69024

عدد الاصوت المصرح بها 5182

خولة الماطوسي 1301 صوتا

محمد الغزى 524 صوتا

عماد الحمدى 460 صوتا

فتحية محامدى 437 صوتا

سمير البوعلي 856 صوتا

بثينة الغانمي 944 صوتا

محمد الزاوبي 137 صوتا

مراد العاشوري523 صوتا







باجة-تشريعية: نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر بالدائرة الانتخابية باجة الجنوبية- تيبار - تبرسق حاتم القلعي وعواطف الشنيتي يحصلان على اكبر عدد من الاصوات.





اسفرت الانتخابات التشريعية ليوم امس السبت 17 ديسمبر بالدائرة الانتخابية باجة الجنوبية -تيبار-تبرسق عن حصول المترشحين حاتم القلعي وعواطف الشنيتي على اكبر عدد من الاصوات وفي ما يلي النتائج التفصيلية للمترشحين الثمانية بالدائرة.

عدد الناخبين المرسمين بالدائرة 60807

عدد الاصوت المصرح بها 5621

حاتم القلعي 1754 صوتا

عواطف الشنيتي 1310 اصوات

محمد منتصر الوسلاتي 908 اصوات

ايمن غديرة 327 صوتا

نزار الكثيري 422 صوتا

الياس الراجحي 142 صوتا

نزار البوعاني 289 صوتا

الطاهر البوكاري 470 صوتا

شريفة





توزر- تشريعية: المرور الى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية الثلاث حسب نتائج العد اليدوي والآلي



أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية في ولاية توزر بعد انتهاء عمليات العد اليدوي والآلي في مكتب التجميع المركزي بالقاعة المغطاة بتوزر المرور الى الدور الثاني بين أصحاب المركز الاول والثاني في الدوائر الانتخابية الثلاث بعدم حصول أي مرشح على نسبة تصويت خمسين زائد واحد.

وكانت عمليات العد اليدوي والآلي انتهت حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم الاحد وأفرزت النتائج التالية:

بالنسبة الى الدائرة الانتخابية بتوزر المرور الى الدور الثاني لكل من المرشح رمزي الشتوي الحاصل على 1311 صوت أي بنسبىة تصويت قدرها 21 بالمائة والمرشح زايد تريكي الحاصل على 1218 صوت بنسبة تصويت بلغت 20 بالمائة.

بالنسبة الى الدائرة الانتخابية دقاش حامة الجريد تمغزة المرور الى الدور الثاني للمرشح نبيه ثابت الحاصل على 1477 صوت بنسبة 23 بالمائة والمرشح محمد العوالي الحاصل على 1270 صوت بنسبة 20 بالمائة.

بالنسبة الى الدائرة الانتخابية نفطة حزوة المرور للدور الثاني لكل من نزار الصديق بحصوله على 568 صوت بنسبة تصويت قدرها 30 بالمائة والاسعد الصليعي بحصوله على 446 صوت أي بنسبة 24 بالمائة.

وتعتبر هذه النتائج أولية في انتظار تأكيدها من الهيئة العليا للانتخابات بعد الاطلاع والتثبت من تقارير مراقبة الحملة واحترام سقف الانفاق الانتخابي للمترشحين.







صفاقس 2- تشريعية: النتائج الأولية لدائرة صفاقس المدينة تظهر تقدم المترشحين معز برك الله والناصر نجاح



أظهرت النتائج الأولية لدائرة صفاقس المدينة التي تضمنتها اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 تقدم المترشحين معز برك الله والناصر نجاح بإحرازهما على التوالي 2135 صوتا و1627 صوتا من مجموع الأصوات المصرح بها والمقدرة ب8024 صوتا.

وكان توزيع الأصوات بحسب ما تضمنته البيانات الاولية المنشورة صباح اليوم الأحد في اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 بقاعة الرياضة "الرائد البجاوي" كما يلي:

معز برك الله 2135 صوتا

الناصر نجاح 1627 صوتا

مريم شريف 1355 صوتا

وليد كريشان 1297 صوتا

اميمة الصباحي 828 صوتا

جوهر بن يونس 410 أصوات

مراد الماضي 372 صوتا





قبلي-تشريعية: النتائج الاولية لعملية الاقتراع تظهر انه سيتم اجراء دور ثان للانتخابات التشريعية بكافة دوائر الجهة



فرغت الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي من فرز محاضر التصويت لكافة مكاتب الاقتراع البالغ عددها 175 مكتبا موزعة على الدوائر الانتخابية الثلاث بالولاية. وتظهر النتائج الاولية لعملية التصويت حسب الاحصائيات التي تم تدوينها من قبل اعضاء الهيئة على جداول الفرز المعلقة بمركز الفرز بالقاعة الرياضية المغطاة بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي انه سيتم اجراء دور ثان للانتخابات التشريعية بالدوائر الثلاث بالولاية بين المتحصلين على المركز الاول والثاني بكل دائرة.

فقد تحصل المترشح الطاهر بن منصور عن دائرة قبلي سوق الاحد على المركز الاول بـ 2647 صوتا تلاه حكيم حسين بـ 1898 صوتا من اجمالي اصوات المقترعين الذي بلغ 7143 ناخبا وناخبة من بين 80950 مسجلا بهذه الدائرة التي تنافس على مقعدها بالبرلمان 6 مترشحين منهم 4 رجال وامراتان

وبدائرة دوز حصد المترشح بوبكر بن يحيى النصيب الاكبر من عدد المصوتين بـ 1293 صوتا تلاه المترشح عبد الله بن سالم بـ 874 صوتا وذلك من اجمالي 3563 ناخبا قاموا بعملية التصويت من بين33606 مسجلا بهذه الدائرة التي تنافس على مقعدها بالبرلمان 4 مترشحين رجال

اما بدائرة الفواررجيم معتوق فقد تحصل المترشح محمد بن حميد على المرتبة الاولى بـ 1154 صوتا تلاه المترشح الياس بوكوشة بـ 946 صوتا من اجمالي عدد المقترعين الذي بلغ 3159 من بين 14011 ناخبا وناخبة مسجلا بهذه الدائرة التي تنافس على مقعدها بالبرلمان 4 مترشحين رجال

يشار الى ان النسبة الاجمالية للتصويت بولاية قبلي بلغت 10 فاصل 78 بالمائة حيث تقدم 13865 ناخبا وناخبة للادلاء باصواتهم من اجمالي 128567 مسجلا في الانتخابات التشريعية









توزر- تشريعية: المرور الى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية الثلاث حسب نتائج العد اليدوي والآلي



أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية في ولاية توزر بعد انتهاء عمليات العد اليدوي والآلي في مكتب التجميع المركزي بالقاعة المغطاة بتوزر المرور الى الدور الثاني بين أصحاب المركز الاول والثاني في الدوائر الانتخابية الثلاث بعدم حصول أي مرشح على نسبة تصويت خمسين زائد واحد.

وكانت عمليات العد اليدوي والآلي انتهت حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم الاحد وأفرزت النتائج التالية:

بالنسبة الى الدائرة الانتخابية بتوزر المرور الى الدور الثاني لكل من المرشح رمزي الشتوي الحاصل على 1311 صوت أي بنسبىة تصويت قدرها 21 بالمائة والمرشح زايد تريكي الحاصل على 1218 صوت بنسبة تصويت بلغت 20 بالمائة.

بالنسبة الى الدائرة الانتخابية دقاش حامة الجريد تمغزة المرور الى الدور الثاني للمرشح نبيه ثابت الحاصل على 1477 صوت بنسبة 23 بالمائة والمرشح محمد العوالي الحاصل على 1270 صوت بنسبة 20 بالمائة.

بالنسبة الى الدائرة الانتخابية نفطة حزوة المرور للدور الثاني لكل من نزار الصديق بحصوله على 568 صوت بنسبة تصويت قدرها 30 بالمائة والاسعد الصليعي بحصوله على 446 صوت أي بنسبة 24 بالمائة.

وتعتبر هذه النتائج أولية في انتظار تأكيدها من الهيئة العليا للانتخابات بعد الاطلاع والتثبت من تقارير مراقبة الحملة واحترام سقف الانفاق الانتخابي للمترشحين.







صفاقس 2- تشريعية: النتائج الأولية لدائرة عقارب تظهر تقدم المترشحين شكري البحري وكمال البكاري

أظهرت النتائج الأولية لدائرة عقارب التي تضمنتها اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 تقدم المترشحين شكري البحري وكمال البكاري بإحرازهما على التوالي 1772صوتا و821 صوتا من مجموع الأصوات المصرح بها والمقدرة ب4190 صوتا.

وكان توزيع الأصوات بحسب ما تضمنته البيانات الاولية المنشورة صباح اليوم الأحد في اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 بقاعة الرياضة "الرائد البجاوي" كما يلي:

شكري البحري 1772

كمال بكاري 821

رياض بن كريم 720

نبيل عكاشة 461

رفيق بن دراه 416





باجة-تشريعية: عدم تمكن اي مترشح من الفوز ب50,1 بالمائة بباجة و دور ثان بكل الدوائر الانتخابية



لم يتمكن اي مترشح للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر بباجة من الحصول على اغلبية اصوات 50,1 بالمائة وسينتظم دور ثان من الانتخابات بالدوائر الانتخابية الاربع لولاية باجة بين الفائزين باكبر عدد من الاصوات بكل دائرة وذلك بعد البت في المخالفات المرتكبة حسب ما اكداته رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة فردوس العرفاوى و المنسق الجهوى سمير العرفاوى لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

ويتوقع ان يكون الدور الثاني للانتخابات التشريعية بباجة بدائرة باجة الشمالية بين المترشحتين خولة الماطوسي التى تحصلت على 1301 صوتا وبثينة غانمي المتحصلة على 944 صوتا .

وبدائرة باجة الجنوبية -تيبار -تستور بين المترشحين حاتم القلعي المتحصل على 1754 صوتا وعواطف الشنتيتى المتحصلة على 1310 اصوات

وبدائرة مجاز الباب- قبلاط - تستور بين معز الرياحي المتحصل على 925 صوتا وبين سفيان الطرابلسي المتحصل على 1474 صوتا

وبدائرة عمدون - نفزة سيكون الدور الثاني بين رضا الدلاعي المتحصل على 2146 صوتا وبين ماهر الفرايحي المتحصل على 1522 صوتا.







سيدي بوزيد-تشريعية: تواصل عملية فرز الاصوات بولاية سيدي بوزيد



تتواصل بالقاعة الرياضية المغطاة محمد البراهمي بسيدي بوزيد عملية فرز الاصوات الخاصة بالانتخابات التشريعية وقد بلغت اكثر من 70 بالمائة حسب ما اكده بوجمعة مشي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في تصريح لوات.



وفي ما يلي نتائج بعض الدوائر الانتخابية:



دائرة سيدي بوزيد الشرقية سوق الجديد



عدد المرسمين:56104

عدد الاصوات المصرح بها:7714

المرتبة الاولى:عبد الستار زارعي 2925 صوت

المرتبة الثانية:تهامي عبدولي 1199 صوت



دائرة بئر الحفي سيدي علي بن عون



عدد المرسمين47742

عدد الاصوات المصرح بها9359

المرتبة الاولى:جلال خدمي 1680

المرتبة الثانية:مجدي جابلي 1200



دائرة سيدي بوزيد الغربية الهيشرية:



عدد المرسمين78253

عدد الاصوات المصرح بها:10183

المرتبة الاولى:شفيق زعفوري:951

المرتبة الثانية:خليفة الطويل:801



دائرة الرقاب السعيدة اولاد حفوز



عدد المرسمين:64573

المرتبة الاولى: خالد حكيم مبروكي 2693

المرتبة الثانية: العربي القادري 1920



يشار الى ان نسبة الاقبال على الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد بعد غلق مكاتب الاقتراع كانت قد بلغت 13 فاصل 45 بالمائة أي حوالي 46813 ناخبا من جملة 348003 مسجل في الانتخابات وذلك حسب ما صرح به عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد حاتم دالي في تصريح لوات.





باجة-تشريعية: سفيان الطرابلسي ومعز الرياحي يتحصلان على اكبر عدد من الاصوات بدائرة مجاز الباب-قبلاط-تستور الانتخابية



اسفرت الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر، بالدائرة الانتخابية مجاز الباب -قبلاط- تستور، على حصول المترشحين سفيان الطرابلسي (1474 صوتا) ومعز الرياحي (925 صوتا) على اكبر عدد للاصوات، وفيما يلي النتائج التفصيلية للمترشحين الثمانية بالدائرة.



عدد الناخبين المرسمين بالدائرة: 68472 ناخبا

عدد الاصوت المصرح بها 5959 صوتا

سفيان الطرابلسي 1474 صوتا

معز الرياحي 925 صوتا

فؤاد الماطوسي 899 صوتا

رضا النفزى 657 صوتا

عايدة الطرابلسي 738 صوتا

احمد الهويملي 561 صوتا

شمس الدين الطرابلسي 204: اصوات

فتحي الرياحي 32 صوتا



