تراجع قيمة الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 6ر4 بالمائة مع موفى نوفمبر 2022

تراجعت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 6ر4 بالمائة لتبلغ قيمتها 8ر2171 مليون دينار (م د)، مع موفى نوفمبر 2022، مقابل 6ر2275 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق بيانات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



وتقلّص عدد المشاريع المصرّح بها، مع موفى نوفمبر 2022، بنسبة 3ر11 بالمائة ليناهز 2721 مشروعا، كما تراجع عدد مواطن الشغل المتوقع إحداثها بنسبة 1ر3 بالمائة، مقارنة بسنة 2021.



وأكدت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تطور الاستثمارات المصرّح بها في أربعة قطاعات، في الفترة المذكورة آنفا، وهي مواد البناء والخزف والبلور، بنسبة 2ر15 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والالكترونية، بما قدره 6ر23 بالمائة والنسيج والملابس، 5ر121 بالمائة، والجلود والأحذية بنسبة 1162 بالمائة.



في المقابل، تراجعت الاستثمارات المصرّح بها في قطاع الصناعات الغذائية ، 4ر20 بالمائة، والصناعات الكيميائية، 59 بالمائة، والصناعات المختلفة بنسبة 3ر21 بالمائة.



وذكّر المصدر ذاته أنّ 50 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، موفى نوفمبر 2022، تتعلّق بمشاريع جديدة بقيمة تناهز 5ر1075 م د، مقابل 1097 م د، سنة 2021، لتسجل بذلك انخفاضا طفيفا بنحو 2 بالمائة.



