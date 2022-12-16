الفرق الميدانية المُتنقلة المعنية بمراقبة الأنشطة الدعائية لمُرشّحي عضوية مجلس النواب بالدوائر الإنتخابية الأربع بولاية قفصة، طيلة فترة الحملة الإنتخابية الخاصّة بالإنتخابات البرلمانية ليوم غد السبت، 25 مخالفة إنتخابية ميدانية.



وأفادت المسؤولة المُكلّفة بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الإنتخابية بالهيئة الفرعية للإنتخابات بقفصة، حنان بوعلاّق، بأن أعوان مراقبة الأنشطة الدعائية في الميدان (73 عونا) رصدوا، خلال فترة الحملة الذي دامت 20 يوما، 25 مخالفة يتعلّق أغلبها بتعليق منشوارات ومعلّقات دعائية لبعض المُترشّحين في الدوائر الإنتخابية الأربع بالجهة، في أماكن غير التي خصّصتها الهيئة الفرعية للغرض، وبالقيام بأنشطة دعائية عير مُصرّح بها من طرف الهيئة.

وفي ذات السياق، رصدت فرق مراقبة الحملة أقلّ عدد من المخالفات الميدانية بدائرة الرديف-أم العرائس-المتلوي-المظيلة-سيدي بوبك من خلال تسجيل مخالفتين فقط، علما أنّها الدائرة التي سجّلت أكبر عدد من المترشحن لعضوية مجلس النواب بـ 16 مترشّحا.



ولفتت حنان بوعلاّق إلى أن الهيئة قد نبّهت على المخالفين وأنّ اعوانها حرّروا محاضر في المخالفات المُرتكبة، كما أنّها وجّهت إنذارات لبعض المُترشّحين بعد أن أعادوا الكرّة وإرتكبوا مخالفات كانت الهيئة قد وجّهت لهم تنابيه بشأنها.



وبخصوص مراقبة الحملة من طرف وحدة رصد الحملة الإنتخابية في مواقع التواصل الإجتماعي التي تنشط على الصعيد المركزي بمقرّ الهيئة العليا للإنتخابات المستقلة للإنتخابات بتونس العاصمة، قالت حنان بوعلاّق إنّ "هذه الوحدة قد أعلمت الهيئة الفرعية بقفصة بإرتكاب مُترشّحين من ولاية قفصة لـ 20 مخالفة في الفضاء الإلكتروني، تعلّقت كلّها بإستعمال علم الجمهورية التونسية في منشورات المترشحين الدعائية المنشورة في مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما يُحجّره الفصل 61 من القانون الإنتخابي.

من جهة أخرى، تواصل فرق مراقبة الحملة الإنتخابية اليوم الجمعة عملها الميداني من أجل مراقبة يوم الصمت الإنتخابي.



وترشّح بالدوائر الإنتخابية بولاية قفصة إجمالي 47 مُترشّحا ومترشّحة لهذه الإنتخابات البرلمانية من أجل الفوز بمقاعدها الأربع في مجلس النواب القادم، بمعدّل نائب عن كلّ دائرة.



